Iran công bố hình ảnh xác máy bay Mỹ cháy rụi tại Isfahan

TPO - Lực lượng vũ trang Iran cho biết đã ngăn chặn một chiến dịch giải cứu sĩ quan F-15 Mỹ bị bắn rơi, đồng thời phá hủy nhiều máy bay, bao gồm hai trực thăng Black Hawk và một máy bay vận tải quân sự C-130, trong một chiến dịch phối hợp ở phía nam Isfahan, miền trung nước này.

Phát biểu hôm Chủ nhật (5/4), người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia tuyên bố quân đội Iran đã bắn hạ và phá hủy một số máy bay Mỹ, qua đó làm thất bại nỗ lực giải cứu thành viên phi hành đoàn F-15 tại Tehran.

Theo phía Iran, sự việc xảy ra khi lực lượng Mỹ tìm cách xâm nhập vào khu vực miền trung nước này để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Một chiến dịch phối hợp giữa không quân, lục quân, lực lượng tình nguyện Basij và lực lượng thực thi pháp luật đã được triển khai nhằm đánh chặn.

Người phát ngôn cho biết chiến dịch đã vô hiệu hóa thành công các mục tiêu trên không, dẫn đến việc phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Mỹ. Ông mô tả đây là một "thất bại" đối với Washington.

Trong số các máy bay bị bắn rơi được cho là có hai trực thăng Black Hawk và một máy bay vận tải C-130, tất cả đều bị trúng đạn và bốc cháy tại khu vực phía nam Isfahan.

Phía Iran cũng cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng một đường băng bỏ hoang để triển khai chiến dịch. Phân tích hình ảnh vệ tinh của CNN xác nhận có sự hiện diện của một đường băng nhỏ trong khu vực, cách thành phố Isfahan khoảng 50 km.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump không đề cập đến bất kỳ tổn thất máy bay nào, nhưng khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến dịch.

UH-60 Black Hawk do hãng Sikorsky Aircraft phát triển từ đầu thập niên 1970, là loại trực thăng đa nhiệm, có thể đảm bảo nhiều vai trò như vận tải chiến thuật, chiến tranh điện tử hay cứu hộ đường không.

Máy bay được trang bị hai động cơ General Electric T700-GE-701, cho phép đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h và bán kính chiến đấu khoảng 592 km.

Về hỏa lực, Black Hawk có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại như súng máy M240H 7,62 mm, M134 Minigun 7,62 mm, GAU-19 cỡ 12,7 mm, tên lửa Hydra 70, thậm chí cả tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.

Trong khi đó, C-130 là máy bay vận tải quân sự do hãng Lockheed Martin chế tạo, được phát triển từ những năm 1950. Trong đó có hơn 2.500 chiếc đã xuất xưởng.

C-130 nguyên bản có tải trọng 19 tấn, có thể chở 92 hành khách. C-130 có tốc độ tối đa 590 km/h, tầm hoạt động 3.800 km, trần bay 10.000 m.