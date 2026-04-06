Iran bác đề xuất ngừng bắn, cảnh báo 'bẫy chiến thuật' của Mỹ và Israel

TPO - Iran bác bỏ các đề xuất ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, cho rằng những sáng kiến như vậy chỉ là "khoảng lặng chiến thuật" để đối phương tái tổ chức lực lượng và chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Phát biểu trong họp báo thường kỳ ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã đề cập đến những cáo buộc liên quan đến đề xuất ngừng bắn trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel cũng như phản ứng của Iran đối với đề xuất này.

Ông nhấn mạnh rằng "thời hạn" mà Mỹ đặt ra sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động phòng thủ, đồng thời cho biết kinh nghiệm từ những thỏa thuận ngừng bắn trước đây cho thấy điều này chỉ tạo ra những khoảng lặng để đối phương tăng cường lực lượng chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei.

Ông Baqaei cho rằng những chiến thuật như vậy không thể được chấp nhận, đồng thời khẳng định các yêu cầu của Iran phải được tôn trọng, tránh rơi vào vòng luẩn quẩn giữa ngừng bắn và xung đột.

Trước những đồn đoán về đề xuất ngừng bắn, ông Esmaeil Baqaei khẳng định Iran trước đó đã nêu rõ lập trường. Ông lưu ý rằng chỉ vài ngày trước đó, một kế hoạch 15 điểm đã được trình bày thông qua các bên trung gian, mà Iran cho là "áp đặt và không hợp lý". Ông Baqaei nhấn mạnh rằng, bất kể đề xuất đó như thế nào, Iran đã đưa ra những yêu cầu phù hợp với lợi ích quốc gia và khẳng định việc nêu quan điểm không đồng nghĩa với nhượng bộ.

Người phát ngôn nhấn mạnh, trong khi lực lượng vũ trang Iran đang làm nhiệm vụ, bộ máy ngoại giao cũng song hành thực hiện trách nhiệm bảo vệ đất nước. Các tiêu chí xuyên suốt của Tehran vẫn là lợi ích quốc gia, an ninh và quyết định của người dân.

Ông Baqaei cũng cho rằng, việc trao đổi quan điểm qua trung gian là điều bình thường, song khẳng định Iran không chấp nhận đàm phán trong bối cảnh bị đe dọa hoặc chịu "tối hậu thư", đặc biệt khi các hành động quân sự vẫn gia tăng.

Ngoài ra, ông cáo buộc những lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu dân sự của Iran có thể cấu thành "tội ác chiến tranh", đồng thời cảnh báo các quốc gia hợp tác với Mỹ trong những hành động như vậy có thể phải chịu trách nhiệm.

Đáp lại những phát ngôn từ phía quan chức Mỹ về việc vừa leo thang tấn công nhằm vào Iran, vừa đề cập đến khả năng đàm phán, ông Baqaei cho rằng các hành động của Washington trong năm qua đã làm xói mòn nghiêm trọng uy tín ngoại giao của nước này. Ông lưu ý Washington đã rút khỏi khoảng 70 văn kiện quốc tế chỉ trong vài tháng qua.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về những hậu quả sâu rộng nếu Mỹ tiến hành tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, nhấn mạnh rằng Washington sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thảm kịch nào có thể xảy ra.