Thế giới

Lý do Triều Tiên giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran

Minh Hạnh

TPO - Triều Tiên dường như đang giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran để bảo toàn khả năng thiết lập mối quan hệ mới với Mỹ sau khi xung đột ở Trung Đông kết thúc.

image-1775455851218.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được đưa ra bởi nghị sĩ Park Sun-won - người đã tham dự cuộc họp kín do Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc tổ chức.

Theo NIS, Triều Tiên chưa gửi vũ khí hoặc bất kỳ vật tư nào cho Iran kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Bình Nhưỡng cũng được cho là chưa gửi thông điệp công khai chúc mừng ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Trong khi Trung Quốc và Nga thường xuyên đưa ra các tuyên bố về cuộc xung đột, Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát đi những thông báo có phần nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng gần đây của Triều Tiên là tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, NIS cho biết.

NIS đánh giá sự kiềm chế này là động thái chuẩn bị của Triều Tiên cho không gian ngoại giao mới sau hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​vào tháng 5 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Triều Tiên đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế đáng kể liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông. Nước này cũng đang cố gắng đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga.

Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi cuối tháng 2, Chủ tịch Kim Jong-un dường như đã để ngỏ khả năng đàm phán với Washington, nói rằng không có lý do gì mà hai nước "không thể hòa thuận" nếu Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và rút lại chính sách thù địch.

NIS đánh giá rằng, ông Kim Jong-un đã đưa ra những nhận xét này như một tín hiệu có chủ ý, nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp với ông Trump và tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng bước vào một chương ngoại giao mới sau khi xung đột Trung Đông lắng xuống.

Reuters
