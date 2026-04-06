Dày đặc hố bom ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran

TPO - Những bức hình ảnh vệ tinh mới được Airbus công bố cho thấy hàng chục hố bom dọc theo các tuyến đường ở khu vực nơi phi công thứ 2 của Mỹ được giải cứu.

Hình ảnh các hố bom dày đặc ở nơi Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt. (Ảnh: Airbus)

Ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 28 hố bom xuất hiện dọc nhiều tuyến đường ở miền trung tỉnh Esfahan, cách đường băng hẻo lánh nơi lực lượng Mỹ phá hủy các máy bay bị hỏng của họ khoảng 20 km.

Những hố bom có đường kính khoảng 9m, xuất hiện nối tiếp nhau dọc các tuyến đường, đủ để phá hủy toàn bộ chiều rộng mặt đường, cho thấy các mục tiêu đã bị tấn công có chủ đích, với độ chính xác cao.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến vào khu vực sườn núi nơi sĩ quan đang ẩn náu. Máy bay Mỹ đã không kích khu vực nhằm đảm bảo lực lượng Iran không thể tiếp cận trước.

Xác máy bay Mỹ bị phá hủy ở Iran.

Ảnh vệ tinh mới cũng cho thấy một hố nổ hình tròn tại chính khu vực nơi các mảnh vỡ của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ được phát hiện ở miền trung Iran hôm 3/4.

Trong bức ảnh do Airbus chụp ngày 5/4, hai phương tiện màu trắng ở gần hố nổ, trong khi một số người đứng xung quanh. Theo phân tích của CNN, hố nổ có đường kính khoảng 12m.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hố nổ này. Tuy nhiên, việc ném bom địa điểm rơi của máy bay quân sự không phải là điều hiếm gặp, nhằm ngăn chặn các thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương.

Hố nổ trong ảnh nằm cách nơi lực lượng Mỹ đã phá hủy máy bay của chính mình khoảng 30 km về phía tây bắc.

Trong chiến dịch giải cứu ngày 4/4, hai máy bay MC-130 chở một phần trong số khoảng 100 lính đặc nhiệm vào khu vực địa hình hiểm trở phía nam Tehran gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh. Khi đó, đội đặc nhiệm tinh nhuệ Mỹ đứng trước nguy cơ bị mắc kẹt trên đất của đối phương.

Chỉ huy của họ buộc phải đưa ra quyết định đầy rủi ro: Điều thêm máy bay vào Iran để sơ tán lực lượng theo từng đợt.

Lực lượng giải cứu được rút đi theo từng giai đoạn, và quân đội Mỹ phá hủy 2 máy bay MC-130 bị hỏng cùng 4 trực thăng khác ngay trên lãnh thổ Iran để tránh rơi vào tay đối phương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, để chúc mừng người đứng đầu Nhà Trắng về chiến dịch “được thực hiện hoàn hảo” nhằm giải cứu phi công Mỹ mắc kẹt trên lãnh thổ Iran.

“Tổng thống Mỹ bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của Israel. Tôi vô cùng tự hào, rằng sự hợp tác của chúng ta cả trên và ngoài chiến trường là chưa từng có tiền lệ, và Israel có thể góp phần cứu sống 1 chiến binh Mỹ dũng cảm”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

CNN dẫn nguồn tin cho biết, Israel đã hỗ trợ tình báo và hoãn một số cuộc không kích dự kiến nhằm vào Iran để tránh làm gián đoạn nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu phi công Mỹ.