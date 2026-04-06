Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

TPO - Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nỗ lực hạ nhiệt tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, cách căn bản để giải quyết các vấn đề hàng hải tại eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc luôn ủng hộ việc giải quyết các điểm nóng thông qua đối thoại và đàm phán chính trị.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc và Nga nên “áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tìm kiếm sự thấu hiểu, ủng hộ rộng rãi hơn từ cộng đồng quốc tế”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói với ông Lavrov ngày 5/4.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và “khởi động đối thoại chính trị - ngoại giao”.

“Cả hai bày tỏ hài lòng về sự tương đồng trong cách tiếp cận của Nga và Trung Quốc đối với hầu hết các vấn đề trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm tình hình xung quanh Iran, liên quan đến hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này”, tuyên bố của phía Nga nêu rõ.

Trung Quốc nhiều lần kêu gọi ngừng bắn tại khu vực Vùng Vịnh và Trung Đông, thúc giục chấm dứt giao tranh đã kéo dài hơn 1 tháng và khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như vừa đưa ra một hạn chót mới để Iran phải mở lại eo biển Hormuz hoàn toàn.

“Thứ Ba, 8 giờ tối theo giờ miền Đông!”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Thông điệp này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ nhắc lại lời đe dọa sẽ ném bom các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, bao gồm các nhà máy điện, nếu Tehran không tuân thủ. Việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra rồi điều chỉnh hạn chót liên quan đến việc mở lại eo biển.

Giới chức cấp cao Iran đáp trả bằng những phát biểu chế giễu các tối hậu thư của ông Trump, yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh và cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đang đẩy Mỹ tới “địa ngục sống”.

Châu Âu lo ngại, Pakistan và Ai Cập làm trung gian

Giá dầu tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại.

Dầu Brent tăng 1,4% lên 110,60 USD/thùng. Dầu thô Mỹ tăng 1,8% lên 113,60 USD/thùng.

Trong chuyến thăm Qatar cuối tuần, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cảnh báo cuộc chiến với Iran có thể gây hiệu ứng lan tỏa tới Ý, đặc biệt là về năng lượng.

“Nếu sản xuất hoặc vận chuyển bị gián đoạn hay dừng lại tại khu vực Vùng Vịnh, giá sẽ tăng với tất cả mọi người, và nếu tình hình xấu đi, chúng ta có thể không có đủ năng lượng cần thiết”, bà Giorgia Meloni nói.

Thủ tướng Ý cho biết, riêng Qatar cung cấp 10% nhu cầu khí đốt của Ý, và toàn bộ khu vực Vùng Vịnh đáp ứng khoảng 15% nhu cầu dầu của nước này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Air BP Ý thông báo tình trạng nhiên liệu “hạn chế” tại 4 sân bay Ý từ ngày 2 - 9/4. Tuy nhiên, cơ quan hàng không dân dụng Ý cho biết tình trạng này chủ yếu do nhu cầu đi lại dịp lễ Phục sinh tăng cao, không phải do chiến tranh.

Trong khi đó, Pakistan và Ai Cập vẫn tiếp tục làm trung gian truyền đạt thông điệp giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Trump cũng cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang tham gia đàm phán với Iran.

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận Ngoại trưởng Mohammed Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, tái khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực hạ nhiệt và nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, ngoại giao.