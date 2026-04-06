Thực hư hình ảnh 'hài cốt binh sĩ Mỹ trong xác máy bay cháy rụi ở Iran'

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran công bố bức ảnh gây sốc được cho là của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mà nước này tuyên bố là cho thấy hài cốt binh sĩ Mỹ bên trong một chiếc máy bay bị thiêu rụi.

image-1775435814205.jpg
(Ảnh: RT)

Các bài báo cũng cho rằng, tuyên bố của Chính phủ Mỹ về việc giải cứu thành công các phi công của chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran là sai sự thật.

Kênh tin tức nổi tiếng của Iran - Middle East Spectator (MES) - xác nhận, bộ hài cốt được tìm thấy tại địa điểm liên quan đến chiến dịch giải cứu một thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi.

Tuy nhiên, đây được cho là hài cốt của một binh sĩ Iran mà chiếc xe của người này bị bắn trúng bởi một tên lửa.

“Thật không may, truyền thông nhà nước Iran đã vội vàng đưa tin chưa được kiểm chứng từ hiện trường vụ bắn hạ máy bay F-15, nơi mảnh vỡ của một số xe hơi Iran vô tình bị lẫn với chiếc máy bay bị phá hủy”, MES viết.

Ngay sau đó, hãng thông tấn Fars của Iran đã gỡ bỏ hình ảnh, với lý do nghi ngờ về tính xác thực của nó. Fars cho biết hiện đang xem xét hình ảnh và sẽ công bố kết luận sau.

Ngày 3/4, hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ đã phải nhảy dù thoát hiểm sau khi máy bay trúng đòn tấn công từ Iran.

Phi công được giải cứu ngay sau đó, trong khi sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí vẫn mất tích, buộc quân đội Mỹ phải triển khai chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp. Chiến dịch đã thành công sau 2 ngày, và sĩ quan bị thương đã được đưa đến Kuwait để điều trị y tế.

#Mỹ #Iran bắn rơi máy bay F-15 #Iran #Israel #Trung Đông #hài cốt binh sĩ Mỹ

