Iran phóng loạt UAV và tên lửa tấn công mục tiêu trọng yếu của Mỹ, Israel

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã triển khai một chiến dịch phối hợp quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu của Mỹ và Israel.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đây là đợt tấn công thứ 97 trong khuôn khổ chiến dịch Lời hứa Chân Thật 4. Một trong những mục tiêu chính là địa điểm được cho là nơi trú ẩn của các chỉ huy, sĩ quan Mỹ gần căn cứ hải quân Mohammad al-Ahmad tại Kuwait.

IRGC tuyên bố khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn sau các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Sự xuất hiện dày đặc của xe cứu thương tại hiện trường cho thấy có thể đã xảy ra thương vong đáng kể.

Iran tiến hành đợt tấn công thứ 97.

Trước đó, Iran cũng tấn công một trung tâm chỉ huy và cơ sở huấn luyện của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 25 người thương vong trong vụ tập kích.

Trong khi đó, một tàu thương mại của Israel đã bị trúng tên lửa hành trình Qadir của hải quân tại eo biển cảng Jebel Ali ở UAE.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết lực lượng hải quân của nước này đã ngăn chặn việc di chuyển của một số tàu thuyền qua eo biển Hormuz kể từ ngày 4/4.

Theo thông báo, các tàu này không có giấy phép quá cảnh và do đó đã được hướng dẫn đến các khu neo đậu phía tây và phía đông của tuyến đường thủy.

Theo quy định mới, các tàu chở dầu và tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman phải liên lạc với một trong các trạm của Hải quân IRGC thông qua kênh 16 quốc tế trước khi đi qua eo biển. IRGC cũng cảnh báo thủy thủ không nên tin vào "tin giả" có thể gây nguy hiểm cho hành trình.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Không quân IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một khu công nghiệp có liên hệ với quân đội Israel tại thành phố Beersheba, nhằm đáp trả các hành động quân sự mà Tehran cho là nhằm vào người dân Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhấn mạnh, tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay chỉ là một phần trong phản ứng của Iran, đồng thời cảnh báo, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở dân sự của Tehran vẫn tiếp diễn, giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ mạnh hơn và phạm vi mở rộng.

Trong diễn biến mới nhất, truyền thông Iran cho biết, rạng sáng 6/4, Mỹ và Israel đã tiến hành không kích vào Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran.

Các báo cáo cho thấy một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trường bị hư hại, trong khi trạm khí đốt bị trúng bom, làm gián đoạn nguồn cung tạm thời. Vụ việc khiến người dân khu vực hoảng loạn, một số hộ dân đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hiệu trưởng Masoud Tajrishi cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho một tòa nhà thuộc trung tâm khoa học, văn hóa và ảnh hưởng đến các công trình lân cận.