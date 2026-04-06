Tướng cấp cao Nga thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải An-26

Quỳnh Như

TPO - Một chỉ huy cấp cao của quân đội Nga đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự An-26 tại Crimea hôm 31/3, theo Reuters.

Thống đốc vùng Murmansk, ông Andrei Chibis hôm thứ Hai (6/4) cho biết, Trung tướng Alexander Otroshchenko - Chỉ huy lực lượng Phòng không Không quân thuộc Tập đoàn quân số 45 của Hạm đội phương Bắc, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự An-26 tại Crimea hôm 31/3.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc An-26 đâm vào vách đá tại Crimea. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Trung tướng Alexander Otroshchenko.

An-26 là dòng máy bay vận tải quân sự được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1960. Máy bay được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ vận tải chiến thuật tầm ngắn và có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn, phù hợp với điều kiện dã chiến.

Về thông số kỹ thuật, An-26 có chiều dài khoảng 23,8 m, sải cánh 29,2 m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 24 tấn. Máy bay được trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt Ivchenko AI-24, cho tốc độ hành trình khoảng 440 km/h và tầm bay tối đa gần 2.500 km.

Nhờ độ bền cao và tính linh hoạt, An-26 đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều quốc gia cũng như trong vận tải dân sự.

Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục