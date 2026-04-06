Quan chức cấp cao của Iran bị ám sát

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Majid Khademi - đã thiệt mạng. Phía Israel cho biết, ông Khademi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất của IRGC.

Thiếu tướng Majid Khademi. (Ảnh: BBC)

Theo IRGC, Thiếu tướng Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - đã bị ám sát vào sáng sớm 6/4.

IRGC mô tả ông là một “chỉ huy được kính trọng” người đã cống hiến “gần nửa thế kỷ phục vụ trung thành và dũng cảm cho cách mạng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - mô tả ông Khademi là “một trong ba nhân vật cấp cao nhất của IRGC”.

“Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết thêm, các cuộc tấn công của Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng thép và ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. “Hôm nay, và mỗi ngày tiếp theo, sẽ còn nhiều thiệt hại hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, quân đội Iran và nhóm bán quân sự Basij.

CNN
