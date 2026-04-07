Tổng thống Mỹ Trump: Iran có thời hạn đến 20h ngày 7/4

TPO - Vào lúc 1h sáng 7/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tháp tùng Tổng thống Donald Trump có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Dan Caine, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe.

Tổng thống Mỹ Trump cũng cung cấp thêm thông tin về chiến dịch giải cứu sĩ quan Mỹ mất tích sau khi một máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi hôm 3/4 trên không phận Iran.

Tổng thống Trump đứng cạnh Bộ trưởng Chiến tranh. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp báo diễn ra sau khi ông gửi tối hậu thư đến Iran qua mạng xã hội, yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo vào các địa điểm năng lượng và cầu đường trên khắp đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới. (Ảnh: Getty Images)

Bắt đầu cuộc họp báo quan trọng, Tổng thống Trump cho biết Iran có thể bị đánh bại chỉ trong một đêm, và nói rằng đêm đó "có thể" là đêm 7/4.

Phòng họp báo chật kín người. (Ảnh: AP)



"Toàn bộ đất nước có thể bị đánh bại chỉ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai”, tổng thống Mỹ nói.

Chiến dịch giải cứu cam go

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump thuật lại một số chi tiết về chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan mất tích sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-15E của anh bị bắn rơi ở Iran.

Ông Trump cho biết, viên sĩ quan này đã leo lên địa hình dốc đứng với “mặt chảy máu khá nhiều” sau khi nhảy dù khỏi máy bay.

“Anh ấy làm theo những gì đã được huấn luyện, bắt đầu leo lên núi cao để tránh bị bắt giữ”, ông Trump nói.

Cùng lúc đó, viên sĩ quan tự sơ cứu vết thương và liên lạc với lực lượng Mỹ để báo cáo vị trí của mình.

Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của 155 máy bay, bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ…

Chiến dịch này cũng bao gồm một hoạt động đánh lạc hướng nhằm gây nhầm lẫn cho phía Iran về vị trí của sĩ quan mất tích.

“Chúng tôi muốn họ tìm kiếm ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã dàn trải lực lượng khắp nơi”, ông Trump nói.

“Khi các bạn đến những khu vực này, bạn sẽ không thể trở về như chúng tôi đã trở về. Chúa đã dõi theo chúng ta”.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết, chiến dịch cứu hộ đã trở nên khó khăn hơn nhiều vì có người tiết lộ thông tin ban đầu liên quan đến viên sĩ quan mất tích, khiến Iran nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm.

“Chúng tôi đang tích cực truy tìm người đã làm lộ thông tin đó”, ông Trump nhấn mạnh, cho biết người này là một phóng viên và có thể sẽ phải đối mặt nguy cơ ngồi tù.

Thông điệp đầu tiên của sĩ quan mất tích

Cung cấp thêm thông tin về viên sĩ quan mất tích tại Iran, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết: “Khi cuối cùng anh ấy có thể kích hoạt thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, thông điệp đầu tiên của anh ấy rất đơn giản nhưng mạnh mẽ: ‘Chúa thật tốt lành’. Trong khoảnh khắc bị cô lập và nguy hiểm đó, đức tin và tinh thần chiến đấu của anh ấy đã tỏa sáng”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Chiếc máy bay bị bắn rơi vào thứ Sáu. Anh ấy trốn trong một hang động, một khe đá, suốt cả ngày thứ Bảy và được giải cứu vào Chủ nhật. Được đưa ra khỏi Iran khi mặt trời mọc sau Chủ nhật Phục Sinh. Một sĩ quan được tái sinh, trở về nhà an toàn, cả quốc gia hân hoan”, ông Hegseth nói.

Như tìm ‘một hạt cát trên sa mạc’

Việc tìm kiếm và giải cứu quân nhân đang lẩn trốn ở Iran sau khi máy bay của anh bị bắn rơi là một “thử thách khó khăn”, Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. (Ảnh: Reuters)

Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng việc này “giống như đi tìm một hạt cát giữa sa mạc”.

“Đây cũng là một cuộc chạy đua với thời gian, vì điều quan trọng là chúng ta phải xác định vị trí của phi công bị bắn rơi càng nhanh càng tốt, đồng thời đánh lạc hướng đối phương”, ông Ratcliffe nói, cho biết thêm rằng CIA đã “thực hiện một chiến dịch đánh lừa” để gây nhầm lẫn cho Iran về sĩ qian mất tích.

Theo Giám đốc CIA, cơ quan của ông đã tìm thấy và xác nhận quân nhân này còn sống vào sáng thứ Bảy bằng cách sử dụng “nguồn lực con người và kỹ thuật”. Sau đó, CIA chuyển thông tin cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người đã thông báo cho Tổng thống Donald Trump, từ đó kích hoạt chiến dịch giải cứu.

“Truyền thống của Lực lượng Vũ trang Mỹ là chúng ta không bỏ rơi bất kỳ người lính nào, nên đây là một nhiệm vụ không được phép thất bại”, ông nói.

“Viên sĩ quan này đã ẩn náu trong một khe núi, vẫn vô hình đối với kẻ thù, nhưng không phải đối với CIA".

Vai trò của chiếc máy bay A-10

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - cho biết, chiếc máy bay A-10 Thunderbolt của Mỹ bị Iran bắn rơi hôm 3/4 là một phần của chiến dịch giải cứu hai thành viên phi hành đoàn từ chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle gặp nạn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine. (Ảnh: Reuters)

Chiếc A-10 là một trong những máy bay chịu trách nhiệm chính trong việc liên lạc với phi công của chiếc F-15 bị bắn rơi.

Tuy nhiên, chiếc máy bay đã bị trúng hoả lực của đối phương khi đang bắn yểm trợ để giữ cho lực lượng Iran tránh xa phi công Mỹ.

Phi công của chiếc A-10 - mẫu máy bay một chỗ ngồi - đã nhảy dù an toàn và được giải cứu bên ngoài Iran sau khi lái máy bay ra khỏi lãnh thổ Iran.

“Chiếc A-10 và lực lượng cứu hộ đã làm một công việc tuyệt vời trong việc giải cứu Dude44A”, ông Caine nói, đề cập đến mật danh của phi công chiếc F-15 bị bắn rơi.

Nhiều người phản đối chiến dịch giải cứu

Tổng thống Donald Trump cho biết, không phải tất cả các cố vấn quân sự của ông đều ủng hộ chiến dịch giải cứu viên sĩ quan mất tích ở Iran.

“Không phải ai cũng đồng ý”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng có một số “người trong quân đội, rất chuyên nghiệp, đã không muốn thực hiện điều đó”.

Nguyên nhân dẫn đến những lo ngại trong số các số cố vấn quân sự của Tổng thống Trump là sự nguy hiểm của chiến dịch.

“Có những người trong quân đội nói rằng điều đó là không khôn ngoan. Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã ủng hộ nhiệm vụ này.

“Tôi được cho biết rằng đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Tôi hiểu. Họ không nói đó là một nhiệm vụ ngu ngốc. Họ nói: Các bạn biết đấy, chúng ta sẽ phải hy sinh hàng trăm người để làm điều này”, ông Trump kể lại. “Vì vậy, có những người nói rằng việc này không khôn ngoan. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi vẫn quyết định làm vậy”.

Diễn biến đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết người dân Iran sẽ "sẵn sàng chịu đựng" những lời đe dọa tấn công vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự, nếu điều đó cuối cùng đảm bảo sự tự do cho họ.

Khi được hỏi liệu việc tấn công các địa điểm dân sự bên trong Iran có phải là trừng phạt dân thường hay không, ông Trump trả lời: "Đó là sự đau khổ. Nhưng họ sẽ sẵn sàng chịu đựng điều đó để có được tự do”.

Tổng thống Trump cũng lập luận rằng người dân Iran muốn quân đội Mỹ tiếp tục chiến dịch ném bom.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang bị chỉ trích, rằng lời hứa “phá hủy” các nhà máy năng lượng, cầu đường và nhà máy khử muối của Iran sẽ cấu thành tội ác chiến tranh.

Cũng theo Tổng thống Trump, Iran là một “bên tham gia tích cực” vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi không thể nói về lệnh ngừng bắn, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng Iran là một bên tham gia tích cực. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi không thể nói thêm gì nữa”, ông Trump nói.

Tổng thống cũng tuyên bố với các phóng viên, rằng các cuộc đàm phán với các bên trung gian để chấm dứt xung đột đang “diễn ra tốt đẹp”.

“Về cơ bản, họ có thời hạn đến 20h ngày 7/4, nhưng chúng tôi đang làm việc với họ. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp”.

Tuy nhiên, ông Trump không trả lời câu hỏi liệu chiến dịch ở Iran có đang giảm dần cường độ hay không.

“Tôi không thể nói cho các bạn biết, điều đó phụ thuộc vào những gì họ làm. Đây là một giai đoạn quan trọng”.

Mỹ nên thu phí ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ - chứ không phải Iran - nên áp đặt lộ phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

“Vì sao chúng ta không thu lộ phí?” ông nói. “Tôi thà làm điều đó hơn là để họ làm. Chúng ta là người chiến thắng. Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự”.

Trước đó, Iran đã khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy quan trọng này bằng cách ban hành một hệ thống lộ phí mới đối với các tàu chở dầu muốn đi qua.

Tổng thống Trump tiết lộ, Mỹ có kế hoạch phá huỷ mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran trước nửa đêm 7/4. “Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước 12 giờ đêm. Và điều đó sẽ diễn ra trong vòng bốn giờ nếu chúng ta muốn. Nhưng chúng ta không muốn điều đó xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump khẳng định, việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần của đề xuất chấm dứt chiến tranh với Iran.

“Chúng ta phải có một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được, và một phần của thỏa thuận đó là chúng ta muốn tự do lưu thông dầu mỏ”, ông nói.

Chỉ trích đồng minh

Tổng thống Donald Trump chỉ trích các đồng minh mà ông cho là "không giúp đỡ Mỹ” trong cuộc chiến ở Iran, nêu đích danh từng nước.

“Nhật Bản không giúp chúng ta, Úc không giúp chúng ta, Hàn Quốc không giúp chúng ta, và cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), NATO cũng không giúp chúng ta”, ông Trump nói, nhắc lại về sự hỗ trợ của Mỹ cho các quốc gia này: “Chúng ta có 50.000 binh sĩ ở Nhật Bản để bảo vệ họ khỏi Triều Tiên; chúng ta có 45.000 binh sĩ ở Hàn Quốc để bảo vệ chúng ta khỏi Triều Tiên”.

Sau đó, ông Trump ca ngợi một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, thừa nhận rằng sự tham gia của họ có liên quan đến vị trí địa lý gần với cuộc xung đột: “Ả-rập Xê-út đã rất xuất sắc, Qatar đã rất xuất sắc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã rất xuất sắc, Bahrain, Kuwait”.

Tối hậu thư gửi Iran

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/4 trong sự kiện Phục sinh, Tổng thống Trump nói rằng ông dùng những lời lẽ quyết liệt trong bài đăng trên mạng xã hội là để “nhấn mạnh quan điểm của mình”.

Ông Trump nhắc lại, rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân, nhưng chiến dịch ném bom sẽ tiếp tục vì Tehran “không muốn đầu hàng”.

“Nếu họ không làm vậy, họ sẽ không còn cầu đường, không còn nhà máy điện, không còn gì cả”, ông nói với giới truyền thông trước cuộc họp báo.

Tổng thống thừa nhận Iran đã “may mắn" khi bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ, nhưng chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan bị thương là "không thể tin được".

Ông nhắc lại tuyên bố quen thuộc của mình, rằng quân đội Mỹ đã “vô hiệu hoá” Iran.

“Họ không thể phản công. Họ không có khả năng. Ý tôi là, họ vẫn còn một số tên lửa, một số máy bay không người lái, nhưng về cơ bản họ không còn khả năng phản công”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại sự kiện ngày 6/4 ở Nhà Trắng. (Ảnh: Bloomberg)

Đề xuất ngừng bắn ‘chưa đủ tốt’

Tổng thống Donald Trump gọi đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày với Iran là một “bước tiến đáng kể” nhưng “chưa đủ tốt”.

“Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng nó chưa đủ tốt”, ông Trump nói với các phóng viên về bản dự thảo do các quốc gia trung gian soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột ở Iran.

Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố trước đó, rằng giới lãnh đạo Iran hiện nay “hiểu chuyện hơn nhiều”.

“Chế độ đầu tiên đã bị lật đổ, chế độ thứ hai cũng đã bị lật đổ. Giờ đây, chế độ thứ ba mà chúng ta đang đối phó không cực đoan như vậy, và chúng tôi nghĩ rằng họ thực sự thông minh hơn nhiều”, ông nói.

Kế hoạch ngừng bắn đã được gửi tới Mỹ và Iran vào cuối ngày 5/4. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Iran mà ông Trump đã đe dọa nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đặt ra hạn chót là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ) để Iran đồng ý một thỏa thuận.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông là người duy nhất sẽ quyết định liệu có lệnh ngừng bắn với Iran hay không. “Chỉ có tôi mới có thể thiết lập lệnh ngừng bắn”, ông nói.

Tổng thống Trump phát biểu trước các quan khách tại sự kiện. (Ảnh: Getty Images)

Kiểm soát dầu mỏ Iran

Tổng thống Trump nhắc lại mong muốn “kiểm soát dầu mỏ” ở Iran nhưng nói rằng ông không biết “liệu ​​công chúng Mỹ có muốn điều đó hay không”.

“Nếu tôi được ước, tôi chỉ muốn giành lấy dầu mỏ. Nhưng tôi không biết liệu công chúng Mỹ có muốn điều đó hay không. Họ muốn chúng ta tiến vào, làm những gì cần làm, và rút lui”, ông nói với các phóng viên.

Tuyên bố của ông Trump dường như thừa nhận rằng người dân Mỹ không mấy mặn mà với việc kéo dài can thiệp vào Iran để khai thác dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác.

Tình trạng hai sĩ quan vừa được giải cứu Tại sự kiện, Tổng thống Trump cho biết hai sĩ quan trên chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran đang “hồi phục rất tốt”. “Cả hai đều bị thương, nhưng họ hồi phục rất tốt”, ông nói.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Tehran đã gửi phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.

Phản hồi gồm 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn “phù hợp với những yêu cầu của Iran”, IRNA cho biết.

Các yêu cầu khác bao gồm “chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực, thiết lập nghị định thư về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

