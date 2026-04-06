Tổng thống Mỹ Trump chưa phê duyệt đề xuất ngừng bắn 45 ngày

TPO - Các quốc gia đang nỗ lực chấm dứt xung đột ở Iran đã soạn thảo một đề xuất kêu gọi ngừng bắn 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa leo thang xung đột một cách nghiêm trọng, CNN đưa tin.

Theo CNN, đề xuất được gửi tới Mỹ và Iran vào cuối ngày Chủ nhật (5/4), được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống điện và hạ tầng của Iran nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump chưa phê duyệt đề xuất này.

"Đây chỉ là một trong nhiều ý tưởng", vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng. Dự kiến ​​tổng thống sẽ đề cập đến diễn biến cuộc xung đột trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm nay.

Ảnh minh hoạ.

Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các quốc gia đang xung đột, song những cuộc đàm phán gián tiếp đã đình trệ từ tuần trước, trong khi triển vọng đối thoại trực tiếp gần như không còn.

Đề xuất cũng đã được chuyển tới Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, với kỳ vọng khoảng thời gian "tạm ngừng" này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột lâu dài. Tuy nhiên, phía Iran được cho là không ủng hộ các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, vì lo ngại các bên sẽ lợi dụng để tái tổ chức lực lượng.

Tuy nhiên, các bên trung gian hòa giải hy vọng đề xuất này có thể được thông qua trước thời hạn 8 giờ tối thứ Ba (giờ Mỹ) do ông Trump đặt ra.

Trước đó, Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ, Iran và một nhóm trung gian trong khu vực đang thảo luận các điều khoản cho lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, có thể mở đường cho việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Nguồn tin cho biết, khả năng đạt được thỏa thuận tạm thời trong vòng 48 giờ tới là rất thấp. Tuy nhiên, đây là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn cuộc chiến leo thang nghiêm trọng, có thể bao gồm các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và đòn trả đũa nhằm vào cơ sở năng lượng và nước ở vùng Vịnh.

UAE: Ngừng bắn phải gắn với an ninh khu vực

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được các vấn đề an ninh rộng lớn hơn tại khu vực vùng Vịnh và tránh tạo ra "một môi trường nguy hiểm hơn nhiều trong khu vực".

Ông Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, cho biết Abu Dhabi mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng không chấp nhận một thỏa thuận có thể dẫn tới bất ổn kéo dài. Theo ông, bất kỳ giải pháp nào cũng cần bao gồm các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, cũng như năng lực tên lửa và máy bay không người lái của nước này.

Ông Gargash nhấn mạnh rằng, một thỏa thuận "không gây chiến" phải mang tính toàn diện, không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt các hành động quân sự của Mỹ và Israel, mà còn phải bao gồm cả các hoạt động mà Iran tiến hành đối với các quốc gia láng giềng.

Quan chức UAE cũng cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào các nước Ả Rập vùng Vịnh có thể khiến vai trò của Mỹ trong khu vực được củng cố, đồng thời làm gia tăng ảnh hưởng của Israel thay vì làm suy giảm.

Một trong những yêu cầu quan trọng của Iran là đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực - điều mà Tehran cho rằng đang được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tuy nhiên, phía UAE khẳng định Mỹ vẫn là đối tác an ninh chủ chốt và Abu Dhabi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Washington.

"Đối tác an ninh chính của chúng tôi là Mỹ. Chúng tôi sẽ tăng cường gấp đôi mối quan hệ với Mỹ", ông Gargash nói.