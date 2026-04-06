Thêm một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran bị ám sát

TPO - Ngày 6/4, Israel tuyên bố loại bỏ một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds - thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - trong cuộc tấn công nhằm vào Tehran. Đây là quan chức IRGC thứ hai bị ám sát trong một ngày.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), không quân nước này đã “loại bỏ” ông Asghar Bagheri - chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm của Lực lượng Quds kể từ năm 2019.

Tehran chưa bình luận về tuyên bố của Israel.

Lực lượng Quds là "cánh tay nối dài" ở nước ngoài của IRGC, chịu trách nhiệm về hoạt động trao đổi và phối hợp với các lực lượng dân quân thân Iran trên khắp Trung Đông, trong đó có Hezbollah.

“Ông Bagheri đã nắm giữ một loạt các vị trí cấp cao trong Lực lượng Quds. Dưới sự chỉ huy của ông, đơn vị đặc nhiệm đã tiến hành các hoạt động nhắm vào binh lính IDF trên biên giới Syria - Israel”.

Đây là trường hợp mới nhất trong số các quan chức cấp cao thuộc IRGC, quân đội Iran và nhóm bán quân sự Basij bị lực lượng Israel ám sát kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Trước đó cùng ngày, Iran xác nhận Thiếu tướng Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - đã bị ám sát vào sáng sớm 6/4.

IRGC mô tả ông là một “chỉ huy được kính trọng” người đã cống hiến “gần nửa thế kỷ phục vụ trung thành và dũng cảm cho cách mạng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - mô tả ông Khademi là “một trong ba nhân vật cấp cao nhất của IRGC”.

“Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, ông Katz nói.