Thế giới dõi theo cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump

TPO - Vào lúc 1h sáng 7/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Trump dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về chiến dịch giải cứu sĩ quan Mỹ mất tích sau khi một máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi hôm 3/4 trên không phận Iran.

Cuộc họp báo diễn ra sau khi ông gửi tối hậu thư đến Iran qua mạng xã hội, yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo vào các địa điểm năng lượng và cầu đường trên khắp đất nước.

Tối hậu thư gửi Iran

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/4 trong sự kiện Phục sinh, Tổng thống Trump nói rằng ông dùng những lời lẽ quyết liệt trong bài đăng trên mạng xã hội là để “nhấn mạnh quan điểm của mình”.

Ông Trump nhắc lại, rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân, nhưng chiến dịch ném bom sẽ tiếp tục vì Tehran “không muốn đầu hàng”.

“Nếu họ không làm vậy, họ sẽ không còn cầu đường, không còn nhà máy điện, không còn gì cả”, ông nói với giới truyền thông trước cuộc họp báo.

Tổng thống thừa nhận Iran đã “may mắn" khi bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ, nhưng chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan bị thương là "không thể tin được".

Ông nhắc lại tuyên bố quen thuộc của mình, rằng quân đội Mỹ đã “vô hiệu hoá” Iran.

“Họ không thể phản công. Họ không có khả năng. Ý tôi là, họ vẫn còn một số tên lửa, một số máy bay không người lái, nhưng về cơ bản họ không còn khả năng phản công”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại sự kiện ngày 6/4 ở Nhà Trắng. (Ảnh: Bloomberg)

Đề xuất ngừng bắn ‘chưa đủ tốt’

Tổng thống Donald Trump gọi đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày với Iran là một “bước tiến đáng kể” nhưng “chưa đủ tốt”.

“Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng nó chưa đủ tốt”, ông Trump nói với các phóng viên về bản dự thảo do các quốc gia trung gian soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột ở Iran.

Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố trước đó, rằng giới lãnh đạo Iran hiện nay “hiểu chuyện hơn nhiều”.

“Chế độ đầu tiên đã bị lật đổ, chế độ thứ hai cũng đã bị lật đổ. Giờ đây, chế độ thứ ba mà chúng ta đang đối phó không cực đoan như vậy, và chúng tôi nghĩ rằng họ thực sự thông minh hơn nhiều”, ông nói.

Kế hoạch ngừng bắn đã được gửi tới Mỹ và Iran vào cuối ngày 5/4. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Iran mà ông Trump đã đe dọa nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đặt ra hạn chót là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ) để Iran đồng ý một thỏa thuận.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông là người duy nhất sẽ quyết định liệu có lệnh ngừng bắn với Iran hay không. “Chỉ có tôi mới có thể thiết lập lệnh ngừng bắn”, ông nói.

Tổng thống Trump phát biểu trước các quan khách tại sự kiện. (Ảnh: Getty Images)

Kiểm soát dầu mỏ Iran

Tổng thống Trump nhắc lại mong muốn “kiểm soát dầu mỏ” ở Iran nhưng nói rằng ông không biết “liệu ​​công chúng Mỹ có muốn điều đó hay không”.

“Nếu tôi được ước, tôi chỉ muốn giành lấy dầu mỏ. Nhưng tôi không biết liệu công chúng Mỹ có muốn điều đó hay không. Họ muốn chúng ta tiến vào, làm những gì cần làm, và rút lui”, ông nói với các phóng viên.

Tuyên bố của ông Trump dường như thừa nhận rằng người dân Mỹ không mấy mặn mà với việc kéo dài can thiệp vào Iran để khai thác dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác.

Tình trạng hai sĩ quan vừa được giải cứu Tại sự kiện, Tổng thống Trump cho biết hai sĩ quan trên chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran đang “hồi phục rất tốt”. “Cả hai đều bị thương, nhưng họ hồi phục rất tốt”, ông nói.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Tehran đã gửi phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.

Phản hồi gồm 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn “phù hợp với những yêu cầu của Iran”, IRNA cho biết.

Các yêu cầu khác bao gồm “chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực, thiết lập nghị định thư về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tiếp tục cập nhật