Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau vụ quan chức tình báo cấp cao bị ám sát

Minh Hạnh

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của một vị tướng cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), khẳng định "các vụ ám sát và tội ác" nhằm vào giới lãnh đạo Iran sẽ không thể ngăn cản con đường phát triển của đất nước.

image-1773673000201.jpg
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Lãnh tụ Tối cao Khamenei ca ngợi ông Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - vì những "nỗ lực thầm lặng trong lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng" của Iran suốt nhiều thập kỷ.

Ông Khamenei cũng cáo buộc Mỹ và Israel chuyển sang các kế hoạch ám sát sau “nhiều thất bại liên tiếp”.

Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình và đồng đội của ông Khademi, cũng như các chỉ huy khác của Cục Tình báo IRGC.

Ông Khademi đã thiệt mạng ở Tehran hôm 6/4 trong một cuộc không kích mà Israel nhận trách nhiệm. Israel cho biết, ông Khademi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất của IRGC.

Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cục Tình báo vào tháng 6/2025, sau cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel mà trong đó, ông Mohammad Kazemi - lãnh đạo tiền nhiệm của cơ quan này - đã thiệt mạng.

Bị ám sát cùng ngày với ông Khademi còn có ông Asghar Bagheri - chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm của Lực lượng Quds kể từ năm 2019.

Lực lượng Quds là "cánh tay nối dài" ở nước ngoài của IRGC, chịu trách nhiệm về hoạt động trao đổi và phối hợp với các lực lượng dân quân thân Iran trên khắp Trung Đông, trong đó có Hezbollah.

“Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - nói.

Minh Hạnh
Hoàn cầu Thời báo
#Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei #IRGC #tình báo quân đội Iran #Majid Khademi #ám sát #Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục