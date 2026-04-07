Israel đánh vào 'huyết mạch' năng lượng Iran

Quỳnh Như

TPO - Israel đã phê duyệt danh sách cập nhật các mục tiêu liên quan đến năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran, nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang nếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả.

CNN dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Israel cho biết: "Israel đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các bước tiếp theo, đồng thời đã xây dựng sẵn kế hoạch hành động cho những tuần tới nếu nhận được sự chấp thuận từ Washington".

Một nguồn tin khác tiết lộ Israel tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ lo ngại trong các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Mỹ Trump, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng cần yêu cầu Iran giao nộp toàn bộ uranium đã làm giàu và cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium.

a3d66f95-0b88-4f90-a65c-ed0b3bbad6c9.jpg
Hậu quả cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Isfahan (Iran) tháng 6/2025.

Ông Netanyahu và ông Trump đã có cuộc điện đàm tối Chủ nhật sau khi hai phi công Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran được giải cứu. Theo nguồn tin từ Israel, nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào triển vọng ngoại giao cũng như khả năng tăng cường phối hợp quân sự giữa Mỹ và Israel liên quan đến Iran.

Trước đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã lên án vụ tấn công được cho là do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào một cơ sở sản xuất uranium làm giàu (yellowcake) ở miền trung Iran, coi đây là hành vi vi phạm các quy định bảo vệ các địa điểm hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Cơ sở này, còn gọi là Shahid Rezayee Nejad, nằm tại Ardakan (tỉnh Yazd), là một mắt xích quan trọng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân của Iran.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này cho rằng cuộc tấn công là "sự vi phạm rõ ràng quyền miễn trừ của các cơ sở hạt nhân hòa bình", đồng thời nhắm trực tiếp vào chuỗi cung ứng nhiên liệu lò phản ứng và các ứng dụng như y học hạt nhân. Phía Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình và sẽ không bị ngăn chặn bằng các biện pháp quân sự.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại đối với cơ sở chế biến quặng uranium.

CNN
