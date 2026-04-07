Bộ đội Biên phòng có 212 quân nhân là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Nguyễn Minh
TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng có 3 sĩ quan cấp cao trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 18 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 191 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa tổ chức gặp mặt, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan cấp cao trong lực lượng là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng BĐBP có 3 sĩ quan cấp cao trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 18 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 191 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Video: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan cấp cao trong lực lượng là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh BĐBP, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Quảng Trị; Đại tá Hoàng Ngọc Định - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tuyên Quang, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Tuyên Quang; Đại tá Phạm Văn Thắng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh An Giang.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chúc mừng tất cả các quân nhân đã trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là 3 sĩ quan cấp cao trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, với số phiếu tín nhiệm cao mà các đại biểu Quốc hội đạt được chính là niềm vinh dự mỗi cá nhân và là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng Biên phòng. Điều này thể hiện rõ vị thế, uy tín, vai trò và niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân dành cho BĐBP.

Tư lệnh BĐBP đề nghị các cá nhân trúng cử đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống của một cán bộ Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội và người đứng đầu đơn vị; làm tốt vai trò tham mưu, đóng góp ý kiến chất lượng trong các kỳ họp Quốc hội.

Cùng với đó, các đại biểu trúng cử cần quan tâm đến các vấn đề hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP trong thời kỳ hiện nay; chủ động tham gia ý kiến, phát hiện sớm vấn đề để có những đóng góp ý kiến hữu ích cho lực lượng…

Thay mặt các sĩ quan trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh BĐBP, khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành tốt vai trò của một đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng và nhân dân.

#đại biểu Quốc hội khóa XVI #Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 #Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng #sĩ quan cấp cao #Trung tướng Vũ Trung Kiên #Thiếu tướng Võ Tiến Nghị #biên phòng #biên giới #cử tri

Xem thêm

Cùng chuyên mục