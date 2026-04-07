Việt Nam mua thêm 3 trực thăng tầm xa H225

TPO - Ngày 7/4, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị vừa ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 với nhà sản xuất trực thăng Airbus Helicopters (AH), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa đội tàu bay và nâng cao năng lực khai thác của đơn vị.

Trực thăng H225 là một trong những loại tàu bay chủ lực của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), nổi bật với tầm bay xa, tải trọng lớn, khả năng vận chuyển ngoài khơi, tính năng kỹ thuật hiện đại, độ an toàn cao và hiệu quả vận hành vượt trội.

Tổ bay trực thăng H225 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Với nhiều năm kinh nghiệm khai thác, VNH đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, vận hành hiệu quả dòng trực thăng này, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Theo VNH, việc đầu tư mua mới 3 tàu bay H225 (nâng tổng số trực thăng H225 lên 7 chiếc) sẽ góp phần tăng cường năng lực của VNH trong thực hiện các nhiệm vụ như bay chuyên cơ, quân sự - quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như các nhiệm vụ bay phức tạp trong điều kiện khắc nghiệt và từng bước mở rộng thị trường dịch vụ.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của VNH trong việc hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế; qua đó, góp phần khẳng định vị thế là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu ở khu vực châu Á.

Lễ ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 giữa Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) và Airbus Helicopters.