Chiến lược đột phá của người lính Việt Nam tại Abyei

TPO - Tại Abyei, nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt và dịch bệnh thường trực, việc duy trì hệ số kỹ thuật COE (Contingent Owned Equipment) và bảo đảm sức khỏe bộ đội là yếu tố sống còn cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh đó, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc và đưa ra một chiến lược đột phá ngay trong căn cứ.

Xuất phát từ yêu cầu khắc nghiệt của địa bàn và mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra COE sắp tới, Đảng ủy, Chỉ huy Đội Công binh số 4 Việt Nam đã phát động Hội thi nội bộ với bốn tiêu chí cốt lõi: Chính quy, thống nhất, sáng tạo và hiệu quả.

Kho súng sẵn sàng chiến đấu của Đội Công binh số 4 được bảo quản ngăn nắp, an toàn tuyệt đối.

Theo Đội Công binh số 4, đây là một động thái chiến lược, biến công tác hậu cần, kỹ thuật khô khan thành một phong trào thi đua sôi nổi, khẳng định mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường và bản lĩnh chuyên nghiệp của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

“Mục tiêu hội thi không chỉ dừng lại ở việc đạt kết quả cao nhất trong cuộc kiểm tra COE. Mà quan trọng hơn, nó củng cố một nếp sống quân ngũ kỷ luật, thống nhất và khơi dậy sự sáng tạo để nâng cao chất lượng đời sống vật chất tại địa bàn khó khăn”, Trung tá Trịnh Văn Cường - Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam, chia sẻ.

Được triển khai từ ngày 5/11/2025, nội dung hội thi được chia thành hai nhóm mục tiêu chiến lược, gồm: Chính quy - thống nhất (thể hiện nền tảng kỷ luật thép) và sáng tạo - hiệu quả (thể hiện tinh thần tự lực, tự cường).

Thông qua đó, nhằm duy trì sự sẵn sàng chiến đấu và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc; đồng thời là động lực để sinh tồn và nâng cao chất lượng sống.

Chăm sóc vườn rau tăng gia.

Theo đó, các ngành Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật, Quân y đều tham gia thi bố trí, sắp xếp container COE theo đúng quy định. Thử thách này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối để mọi hàng hóa đều “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra,” phản ánh sự thống nhất về quy chuẩn và sẵn sàng chiến đấu cao nhất của đơn vị.

Nội dung thi kho súng sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi sự ngăn nắp phải đi đôi với an toàn tuyệt đối; việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí và quản lý tủ súng được kiểm tra gắt gao.

Cùng với đó, các phân đội thi sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài và quản lý sổ sách, giấy tờ theo xe một cách khoa học, góp phần duy trì hệ số kỹ thuật ở mức cao nhất trong môi trường sa mạc khắc nghiệt.

Với mục tiêu kiến tạo “vùng xanh”, các phân đội còn thi quy hoạch, chăm sóc khu tăng gia sản xuất và chế biến. Tại nơi thiếu thốn nguồn thực phẩm tươi sống, sự sáng tạo trong việc tận dụng vật chất và tìm kiếm giống cây trồng phù hợp, đã thể hiện tinh thần không đầu hàng trước khó khăn của những người lính Việt Nam tại vùng đất Abyei khắc nghiệt.

Đi cùng với đó là nội dung thi doanh trại xanh, sạch, đẹp và củng cố khu vực vệ sinh. Đây là giải pháp hiệu quả để phòng chống dịch bệnh (đặc biệt là sốt rét), tạo ra môi trường sinh hoạt an toàn.

Kho thuốc Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 4 được sắp xếp ngăn nắp, chính quy.