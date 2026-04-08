Tặng 3 căn nhà cho hộ đồng bào Khmer nghèo dịp 'Tết Quân - Dân'

TPO - Sáng 8/4, trong không khí "Tết Quân - Dân" mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình đồng bào Khmer khó khăn tại xã Hòn Đất.

Tại buổi lễ, Đại tá Chau Chắc - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo địa phương đã trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết, mỗi gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vận động của đơn vị, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Phương Vũ.

Ba căn nhà được trao cho các hộ ông Chao Phuol (sinh năm 1979), ông Danh Rên (sinh năm 1973) và ông Danh Lang (sinh năm 1989), cùng ngụ ở ấp Hòn Me, xã Hòn Đất. Đây đều là các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chau Chắc cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn là hoạt động thiết thực trong chương trình "Tết Quân - Dân". Qua đó thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với đời sống nhân dân, đặc biệt đồng bào Khmer.

Đại diện các hộ được tặng nhà bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đồng thời hứa sẽ nỗ lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình “an cư lạc nghiệp”, mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, tạo khí thế phấn khởi để bà con đón Tết Chôl Chnăm Thmây.

#An Giang #nhà Đại đoàn kết #Tết Quân Dân #đồng bào Khmer #Chôl Chnăm Thmây

