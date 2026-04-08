Người Iran hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn

TPO - Đông đảo người dân Iran đã tập trung trên đường phố Tehran lúc rạng sáng 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, tạm thời chấm dứt 5 tuần giao tranh. Tuy nhiên, trong khi một số người bày tỏ sự vui mừng, thì một số người vẫn không khỏi hoài nghi về thỏa thuận này.

Nhiều người dân Iran tỏ ra hoài nghi về lệnh ngừng bắn. (Ảnh: Reuters)

Các video từ Tehran cho thấy, người biểu tình vẫy cờ Iran và cầm ảnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cùng cha ông - cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Dù vậy, một số người dân Iran vẫn tỏ ra nghi ngờ về mục đích thực sự của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và Israel. Một phụ nữ cho rằng, Washington và Israel có thể đang tìm kiếm một khoảng thời gian tạm ngừng để tập hợp lại lực lượng.

“Mỹ đã nhiều lần thể hiện bản chất của mình. Chúng tôi đã hai lần ngồi vào bàn đàm phán để rồi bị họ tấn công. Thỏa thuận ngừng bắn có thể cũng là khoảng tạm dừng để họ khôi phục sức mạnh của mình”, người phụ nữ này nói với Reuters.

Một người khác đặt câu hỏi: “Bản chất của Mỹ liệu có thay đổi không? Dường như họ muốn câu giờ cho Israel”.

Người dân xuống đường ở Tehran sau khi lệnh ngừng bắn được thông qua. (Nguồn: Reuters)

Trong những tuần gần đây, các nhân vật cấp cao của chính quyền Iran đã nhiều lần bày tỏ sự miễn cưỡng tin tưởng Mỹ trong các cuộc đàm phán, chỉ ra rằng Iran đã bị tấn công trong khi đang đàm phán với Washington tới hai lần.

Tuy nhiên, các quan chức Iran vẫn coi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ là một chiến thắng cho Tehran, vì họ đã hứa với người dân rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc theo các điều khoản của mình.

Trên thực tế, 10 yêu cầu của Iran đã được người Mỹ chấp nhận làm cơ sở cho các cuộc đàm phán. Và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hầu hết các điểm bất đồng đã được hai bên giải quyết, nghĩa là đối với các nhà lãnh đạo Iran, quốc gia của họ đã đạt được những gì họ muốn từ cuộc chiến này.

Mỹ và Israel từng cho rằng bằng hành động loại bỏ các nhà lãnh đạo cấp cao Iran ngay trong ngày đầu tiên, hệ thống cầm quyền của nước này sẽ sụp đổ. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Những tuần giao tranh trước đó cũng đã chứng minh rằng Iran có khả năng tiến hành cuộc chiến này và bảo vệ đất nước đến cùng.

Ross Harrison - một chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông ở Washington - nhận định, còn quá sớm để biết liệu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần là một sự tạm dừng chiến thuật trong xung đột hay một bước mở cửa ngoại giao thực sự. Nhưng dù thế nào, thỏa thuận ngừng bắn cũng đã tạo ra những “lối thoát”.

“Điều quan trọng là phải hiểu tình hình cách đây vài giờ, đó là một bước ngoặt rất, rất nguy hiểm khi Mỹ đe dọa áp dụng các biện pháp quyết liệt đối với Iran và Iran dường như vẫn cứng rắn”, ông Harrison nói.

“Mỹ đã chứng minh là họ có thể leo thang theo chiều dọc. Họ có thể tăng cường độ tấn công và đe dọa hành động quân sự quyết liệt đối với Iran. Trong khi đó, Iran có lựa chọn leo thang theo chiều ngang, đó là mở rộng phạm vi chiến tranh đến eo biển Hormuz và các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh”.