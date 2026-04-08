Thiệt hại trên đảo Kharg sau cuộc tấn công của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Theo đánh giá thiệt hại của Iran đối với đảo Kharg sau vụ đánh bom của Mỹ đêm qua, hầu hết cơ sở hạ tầng của trung tâm vận chuyển dầu mỏ này vẫn còn nguyên vẹn.

image-1775606967387.jpg
Đảo Kharg. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin, cơ sở hạ tầng hàng hải trên đảo Kharg ít bị thiệt hại trong vụ đánh bom của Mỹ và vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin Cháy (FIRMS) của NASA đã phát hiện nhiều điểm nóng ở mũi phía nam và bờ biển phía tây của đảo Kharg. Tuy nhiên, không có bất thường nào về nhiệt độ cho thấy thiệt hại về cơ sở hạ tầng. FIRMS cũng ghi nhận các ngọn lửa khí tự nhiên từ các cơ sở dầu mỏ trên đảo.

Trước đó, một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc tấn công tối 7/4 nhằm vào các mục tiêu quân sự chứ không phải các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg.

Chiến dịch của Mỹ bao gồm các cuộc không kích dọc theo phía bắc của hòn đảo và không có binh lính Mỹ nào được triển khai trên bộ.

Nguồn tin của NBC News cho biết thêm, lực lượng Mỹ không tấn công các mỏ dầu trên đảo, mà thay vào đó nhắm vào các hầm trú ẩn và kho chứa quân sự, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác.

Cuộc tấn công được coi là đòn cảnh báo của Mỹ ngay trước hạn chót mà ông Trump đặt ra cho Iran để chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz.

Trong chuyến thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đề cập đến các cuộc không kích đảo Kharg. Ông cho biết đây không phải là sự thay đổi chiến lược.

“Chúng tôi dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, và tôi tin là chúng tôi đã thực hiện điều đó”, ông Vance nói.

“Tôi không cho rằng những gì xảy ra ở đảo Kharg cho thấy sự thay đổi chiến lược, hay bất kỳ thay đổi nào từ phía Tổng thống Mỹ về hạn chót mà ông đặt ra cho Iran”, ông Vance nói.

Đảo Kharg được mệnh danh là "hòn đảo dầu mỏ", nơi đặt cơ sở xử lý hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Minh Hạnh
