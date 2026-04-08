Còi báo động tiếp tục vang lên ở vùng Vịnh sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ

Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả-tập Thống nhất đều thông báo đang nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa.
Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết còi báo động đã vang lên và khuyến khích người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.
Tại Ả-rập Xê-út, Lực lượng Phòng vệ dân sự đưa ra cảnh báo sớm về mối nguy hiểm tiềm tàng ở tỉnh Al-Kharj.
Tại Israel, quân đội cho biết đã xác định được một số loạt tên lửa phóng từ Iran và đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa này. Các đội cứu hộ đang ứng phó tại một số địa điểm bị ảnh hưởng ở miền trung Israel.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ngừng bắn hai tuần với Iran vào lúc 18h30 ngày 7/4 (giờ Mỹ), mặc dù ông không nêu rõ khi nào lệnh này có hiệu lực.
Lãnh tụ Tối cao Iran - Mojtaba Khamenei - đã ra lệnh cho tất cả các binh chủng quân đội ngừng bắn, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin vào khoảng 20h30 (giờ Mỹ).
Trong suốt cuộc chiến, Iran luôn tự hào về chiến lược phòng thủ phi tập trung, nghĩa là các chỉ huy quân sự khu vực khác nhau hoạt động với mức độ tự chủ nhất định dựa trên danh sách mục tiêu đã được xác định trước. Mô hình này có nghĩa là có thể mất thời gian để mệnh lệnh đến được từng đơn vị quân đội riêng lẻ.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức an ninh cho biết, phía Iran đã yêu cầu mở rộng thỏa thuận ngừng bắn sang Li-băng, khi Israel đang tấn công miền nam nước này.
Trước đó, các quan chức Israel, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến với phong trào Hezbollah ở Li-băng “độc lập” với cuộc chiến ở Iran.