Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Còi báo động tiếp tục vang lên ở vùng Vịnh sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Còi báo động đang vang lên khắp vùng Vịnh và ở Israel, một số quốc gia báo cáo về các tên lửa đang bay tới vào sáng sớm 8/4, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran.

image-1775612178786.jpg
(Ảnh: Reuters)

Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả-tập Thống nhất đều thông báo đang nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết còi báo động đã vang lên và khuyến khích người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tại Ả-rập Xê-út, Lực lượng Phòng vệ dân sự đưa ra cảnh báo sớm về mối nguy hiểm tiềm tàng ở tỉnh Al-Kharj.

Tại Israel, quân đội cho biết đã xác định được một số loạt tên lửa phóng từ Iran và đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa này. Các đội cứu hộ đang ứng phó tại một số địa điểm bị ảnh hưởng ở miền trung Israel.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ngừng bắn hai tuần với Iran vào lúc 18h30 ngày 7/4 (giờ Mỹ), mặc dù ông không nêu rõ khi nào lệnh này có hiệu lực.

Lãnh tụ Tối cao Iran - Mojtaba Khamenei - đã ra lệnh cho tất cả các binh chủng quân đội ngừng bắn, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin vào khoảng 20h30 (giờ Mỹ).

Trong suốt cuộc chiến, Iran luôn tự hào về chiến lược phòng thủ phi tập trung, nghĩa là các chỉ huy quân sự khu vực khác nhau hoạt động với mức độ tự chủ nhất định dựa trên danh sách mục tiêu đã được xác định trước. Mô hình này có nghĩa là có thể mất thời gian để mệnh lệnh đến được từng đơn vị quân đội riêng lẻ.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức an ninh cho biết, phía Iran đã yêu cầu mở rộng thỏa thuận ngừng bắn sang Li-băng, khi Israel đang tấn công miền nam nước này.

Trước đó, các quan chức Israel, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến với phong trào Hezbollah ở Li-băng “độc lập” với cuộc chiến ở Iran.

CNN
#Mỹ #Iran #lệnh ngừng bắn #Israel #vùng Vịnh #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục