Quân đội Iran sẽ điều tiết tàu qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn

Bình Giang

TPO - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran vừa ra tuyên bố nêu rõ, kế hoạch 10 điểm của nước này “nhấn mạnh các vấn đề mang tính nền tảng”, trong đó có việc “điều tiết hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran”.

img-0695.jpg
Iran vẫn sẽ kiểm soát eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Tuyên bố cho rằng điều này sẽ mang lại cho Iran một “vị thế kinh tế và địa - chính trị đặc biệt”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi cho biết, trong khoảng thời gian 2 tuần, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz “có thể thực hiện được thông qua phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

Ông Aragachi bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir vì đã thúc giục Tổng thống Trump chấp thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp với Iran trong những ngày tới, khi hai bên hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Washington và Tehran.

“Có những cuộc thảo luận về việc đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN.

Theo các quan chức, cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad, với sự tham gia của các bên trung gian Pakistan. Họ cho biết khả năng này ngày càng cao sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, và Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ tham dự. Ông Vance đang có chuyến thăm Hungary và các nguồn tin cho biết có thể thay đổi lịch trình nếu thời điểm phù hợp.

Quân đội Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công bên trong Iran. Theo 1 quan chức cấp cao Nhà Trắng, Israel cũng tham gia thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần mà Tổng thống Trump công bố.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, kể từ khi chiến sự bắt đầu, Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu tại Iran.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran.

Chỉ số Dow Jones tăng 1,53%, S&P 500 tăng 1,58% và Nasdaq tăng 1,68% trong giao dịch ngoài giờ.

Trong khi đó, giá dầu thô tương lai giảm mạnh. Giá dầu WTI giảm hơn 10% sau giờ giao dịch.

Bình Giang
CNN
#Eo biển Hormuz #Iran #Chiến tranh Iran #Xung đột Iran #Iran và Mỹ

