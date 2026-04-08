Giáo hoàng Leo có phát biểu hiếm thấy về Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Giáo hoàng Leo cho rằng những lời đe dọa nhằm vào người dân Iran là “không thể chấp nhận”. Nhận xét hiếm thấy được đưa ra chỉ vài giờ sau bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay”.

Giáo hoàng Leo. (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, như tất cả chúng ta đều biết, đã có lời đe dọa nhằm vào toàn thể người dân Iran, và điều này thực sự không thể chấp nhận”, Giáo hoàng nói.

Người đứng đầu giáo hội Công giáo gần đây trở thành một tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran.

“Chắc chắn ở đây có những vấn đề về luật pháp quốc tế, nhưng hơn thế nữa, đó là một câu hỏi đạo đức vì người dân (toàn thế giới)”, ông nói thêm.

Hiếm khi người đứng đầu 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn cầu trực tiếp bình luận về hành động hay phát biểu của một nhà lãnh đạo thế giới. Giáo hoàng Leo, người vốn nổi tiếng thận trọng trong phát ngôn, đã nhiều lần chỉ trích cuộc chiến của Mỹ - Israel chống Iran trong những tuần gần đây.

Tuần trước, ông đưa ra lời kêu gọi trực tiếp đầu tiên tới ông Trump, thúc giục tìm một “lối thoát” để chấm dứt xung đột.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài nơi ở tại Castel Gandolfo (Ý) ngày 7/4, Giáo hoàng Leo kêu gọi người dân trên khắp thế giới liên hệ với các đại diện chính trị của mình để yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột khu vực đang leo thang.

“Người dân muốn hòa bình. Tôi kêu gọi công dân của tất cả các quốc gia liên quan hãy liên hệ với các nhà chức trách, các lãnh đạo chính trị, nghị sĩ, để yêu cầu họ hành động vì hòa bình”, ông nói.

Giáo hoàng Leo cũng cho biết, nhiều người gọi cuộc xung đột này là “cuộc chiến bất công” - thuật ngữ ám chỉ những hành động thù địch đi ngược lại giáo lý đề cao sự sống của Giáo hội Công giáo.

Ông kêu gọi mọi người “đặc biệt nhớ tới những trẻ em vô tội, người cao tuổi, người bệnh, rất nhiều người đã trở thành hoặc sẽ trở thành nạn nhân của cuộc chiến kéo dài này”.

Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự “là vi phạm luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện tại Iran, nếu Tehran không chấp nhận nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 7/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ không thực hiện những lời đe dọa mới nhất đối với Iran.

“Không thể xóa sổ một nền văn minh… Tối hậu thư này không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không thực hiện những lời đe dọa có thể đẩy khu vực, cũng như thế giới, vào một vòng leo thang mới đặc biệt nguy hiểm”, ông Barrot nói với kênh truyền hình France 2.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đe dọa rằng “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay”, khi Iran không có dấu hiệu chấp nhận tối hậu thư mở lại eo biển Hormuz trước tối 7/4.

Tuy nhiên, cuối ngày 7/4, Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý ngừng ném bom Iran trong 2 tuần, chấp nhận đề xuất ngừng bắn 14 ngày mà các bên trung gian đưa ra.