Hơn 14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước

Minh Hạnh

TPO - Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, hơn 14 triệu người Iran tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Một nhóm thanh niên Iran biểu diễn dưới bức chân dung của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ ở trung tâm Tehran hôm 6/4. (Ảnh: NurPhoto)

“Hơn 14 triệu người Iran, cho đến thời điểm này, tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước”, ông viết. “Tôi cũng đã, đang và sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Iran”.

Lời kêu gọi này là một phần của chiến dịch “Janfada (Hy sinh) vì Iran”, bắt đầu từ khi cuộc chiến tranh Iran nổ ra tháng trước và nhằm mục đích thu hút sự đoàn kết dân tộc.

Iran đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra từ phía Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cho Tehran thời hạn đến 20h ngày 7/4 để đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã kêu gọi thanh niên cả nước thành lập “một hàng rào người” xung quanh các nhà máy điện của đất nước, sau lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ ném bom cơ sở hạ tầng công cộng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

“Tôi kêu gọi tất cả thanh niên, các nghệ sĩ, vận động viên và nhà vô địch tham gia chiến dịch quốc gia Hàng rào thanh niên Iran vì một tương lai tươi sáng”, Thứ trưởng Alireza Rahimi viết trên X.

“Vào lúc 14h ngày 7/4, tại các nhà máy điện trên khắp đất nước, với tất cả niềm tin của mình, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để nói: Tấn công cơ sở hạ tầng công cộng là tội ác chiến tranh”.

