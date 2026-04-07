Tổng thống Mỹ tận dụng chiến dịch giải cứu sĩ quan F-15 để tái định hình cuộc chiến ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đứng trước bờ vực khủng hoảng trong cuộc chiến với Iran, khi phải đối mặt với trường hợp hiếm hoi một máy bay F-15 Mỹ bị bắn rơi và thành viên phi hành đoàn mắc kẹt sâu trong lãnh thổ đối phương.

image-1775534324214.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, chiến dịch táo bạo nhằm giải cứu sĩ quan F-15 vào cuối tuần lễ Phục Sinh đã cho tổng thống Mỹ cơ hội nhanh chóng thay đổi cục diện.

"Chúng ta có những người vô cùng tài năng, và khi cần thiết, chúng ta sẽ làm mọi cách để đưa họ về nhà an toàn", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Chúa đã dõi theo chúng ta”.

Đứng trước ống kính máy ảnh hôm 6/4, Tổng thống Trump đã tái hiện chiến dịch nguy hiểm này như một chiến thắng quân sự thần kỳ, tận dụng các yếu tố điện ảnh để thể hiện sức mạnh và quyền chỉ huy trong cuộc chiến kéo dài đến nay đã năm tuần.

Tổng thống Trump mô tả chi tiết chiến dịch giải cứu phức tạp mà ông thừa nhận là được thúc đẩy bởi sự may mắn. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump, vốn thường không muốn thảo luận về các hoạt động nội bộ, cuối tuần qua đã giúp các phóng viên viết những bài tường thuật sống động về chiến dịch ngoạn mục này.

image-1775533208875.jpg
Phòng họp báo ngày 6/4 chật kín người. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù Tổng thống Trump dường như đặc biệt thích thú với những chi tiết về khả năng của quân đội, thậm chí gợi ý tại sự kiện Phục sinh ở Nhà Trắng vào sáng 6/4 rằng chiến dịch giải cứu có thể một ngày nào đó sẽ được dựng thành phim, nhưng ông cũng đe dọa sẽ bỏ tù một nhà báo tại một hãng tin giấu tên, người đầu tiên đưa tin về việc thành viên phi hành đoàn F-15 mất tích, để Iran có thể nhanh chóng kích hoạt chiến dịch tìm kiếm.

Theo Al Jazeera, chắc chắn đây được coi là một kết thúc thành công kiểu Hollywood: Giải cứu hai sĩ quan từ một chiếc F-15 bị bắn rơi trên bầu trời Iran. Và rõ ràng là những người tham gia - những người đã ở trong Phòng Tình huống suốt 45 giờ 56 phút - đều rất phấn khích và say mê với thành công của nhiệm vụ. Họ thừa nhận rằng chiến dịch suýt nữa đã thất bại do điều kiện thời tiết, và lực lượng Mỹ đã phải bỏ lại hai chiếc C-130 mà họ đã đốt cháy để tránh việc quân đội Iran phát hiện ra một số thiết bị nhạy cảm.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần tổng thống trực tiếp truyền đạt thông điệp của mình về Iran cho công chúng, đảm nhận vai trò người phát ngôn của chính mình theo cách riêng của ông.

Theo Reuters, cảnh tượng tại Phòng họp báo James S. Brady hôm thứ 6/4 đã thể hiện một cách rõ nét bản năng chính trị của Tổng thống Trump: Nắm bắt một khoảnh khắc nổi bật để kể câu chuyện theo cách của riêng mình, và sử dụng nó như một lời kêu gọi đoàn kết để giành được sự ủng hộ từ những người Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh.

Tờ Al Jazeera đưa ra nhận định tương tự, gọi cuộc họp báo là một chiến dịch PR của tổng thống Mỹ, người nhận thức rõ rằng cuộc chiến Iran không được lòng dân. Đó là lí do vì sao nội dung họp báo chủ yếu xoay quanh chiến dịch giải cứu sĩ quan mất tích, thay vì tập trung vào tình hình ngoại giao với Iran hiện nay, hay hạn chót mở cửa eo biển Hormuz và khả năng Mỹ hiện thực hóa những lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Minh Hạnh
Reuters, Al Jazeera
