Người Iran lập 'hàng rào sống' phản đối Mỹ tấn công các địa điểm trọng yếu

TPO - Hình ảnh và video được đăng tải bởi truyền thông Iran cho thấy, đông đảo người dân đã tập trung bên ngoài các nhà máy điện và những cây cầu trên khắp cả nước, sau khi Mỹ doạ sẽ tấn công các mục tiêu nói trên nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz.

Hoạt động này diễn ra sau khi một quan chức Iran đề xuất các thanh niên nước này nên lập “hàng rào sống” xung quanh các địa điểm trọng yếu có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Một video được hãng thông tấn Fars chia sẻ cho thấy, người dân giương cao quốc kỳ Iran trên cây cầu vòm Pol Sefid nổi tiếng ở Ahwaz, tây nam Iran.

Một video khác ghi lại hình ảnh “hàng rào sinh viên" trên cây cầu lịch sử ở Dezful. Nhiều người cũng tập trung bên ngoài Nhà máy điện Shahid Rajaee gần Tehran, và nhà máy điện Tabriz ở phía bắc đất nước.

(Nguồn: CNN)

Người dân Iran giương cờ trên một cây cầu ở Ahwaz. (Ảnh: Fars)

Cảnh tượng tương tự trên cây cầu ở Dezful. (Ảnh: Fars)

Người dân tập trung bên ngoài một nhà máy điện gần Tehran. (Ảnh: Fars)

Hàng rào sống ở Tabriz. (Ảnh: Fars)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ phá huỷ những cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu Tehran không đồng ý với thoả thuận ngừng bắn và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/4, quân đội Israel xác nhận đã tấn công 8 cây cầu của Iran, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng những cây cầu này để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự.

Những cây cầu bị nhắm mục tiêu nằm ở nhiều khu vực của Iran, bao gồm Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan và Qom.