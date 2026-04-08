CẬP NHẬT: Mỹ - Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, chưa đầy hai giờ trước hạn chót mà ông đặt ra với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra với điều kiện Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Theo tờ New York Times, Iran đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn hai tuần của Pakistan, và thỏa thuận ngừng bắn này đã được Lãnh tụ Tối cao mới phê chuẩn.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Sheikhbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng lực lượng hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần. Đây sẽ là một thỏa thuận NGỪNG BẮN hai chiều!”, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social.

“Lý do làm vậy là vì chúng ta đã đạt được tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một thỏa thuận dứt khoát về HÒA BÌNH lâu dài với Iran, và HÒA BÌNH ở Trung Đông”, ông Trump viết.

“Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đều đã được thống nhất, nhưng cần hai tuần để hoàn tất và thực hiện thỏa thuận. Thay mặt cho Mỹ, với tư cách là tổng thống, và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi rất vinh dự khi vấn đề kéo dài này sắp được giải quyết”.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Israel là một bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn và cũng đã đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom của mình trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.

Iran tuyên bố chiến thắng

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Mehr công bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian.

Tuyên bố cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đã được thông qua bởi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Vai trò của Pakistan

Pakistan đã đề nghị Mỹ lùi thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ngoại giao.

Theo nguồn tin khu vực, các cuộc thảo luận được cho là do Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir trực tiếp điều phối.

Trước đó, cũng trong ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh.

Giá dầu quay đầu giảm, chứng khoán bật tăng

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm hơn 12 USD/thùng sau khi ông Trump tuyên bố đã đồng ý ngừng bắn với Iran.

Cụ thể, giá dầu WTI giao tháng 5 giảm 12,04 USD, tương đương 10,66%, xuống còn 100,90 USD/thùng.

Ở thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones tương lai tăng 1,53%, chỉ số S&P 500 tương lai tăng 1,58% và chỉ số Nasdaq tương lai tăng 1,68%.

Thông báo của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra ngay trước thời hạn ông đặt ra cho Iran phải mở eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz trong bối cảnh hành lang vận tải quan trọng này vẫn bị đóng cửa do xung đột khu vực.

Dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.

Văn bản này kêu gọi các quốc gia có lợi ích tại eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Iran, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - phối hợp các nỗ lực phòng thủ để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại.

Dự thảo cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thuyền và mọi nỗ lực cản trở quyền tự do hàng hải.

Dự thảo trên do Bahrain cùng với Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE nhất đệ trình.

Hơn 14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, hơn 14 triệu người Iran tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Lời kêu gọi này là một phần của chiến dịch “Janfada (Hy sinh) vì Iran”, bắt đầu từ khi cuộc chiến tranh Iran nổ ra tháng trước và nhằm mục đích thu hút sự đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục cập nhật