Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 50% với các nước bán vũ khí cho Iran

TPO - Ngay cả trong bối cảnh Mỹ và Iran đang hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đưa ra những lời đe dọa nhằm vào các đồng minh và đối tác của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Iran sẽ ngay lập tức bị áp thuế 50% đối với tất cả hàng hóa bán cho Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social. “Sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ!”.

Tổng thống Trump cũng xác nhận, Mỹ sẽ giảm thuế và nới lỏng lệnh trừng phạt cho Iran. Ông nói thêm, rằng “nhiều điểm trong số 15 điểm mà Mỹ đề xuất để chấm dứt xung đột đã được nhất trí”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nêu rõ lập trường của Washington về chương trình hạt nhân của Tehran trước cuộc đàm phán dự kiến ​​tại Islamabad vào ngày 10/4.

“Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran, quốc gia mà chúng tôi đã xác định là đang trải qua một cuộc thay đổi chế độ rất hiệu quả!”, ông Trump viết trên Truth Social. “Sẽ không có việc làm giàu uranium, và Mỹ sẽ hợp tác với Iran, thu thập và loại bỏ tất cả ‘bụi’ hạt nhân”.

Mở cửa eo biển Hormuz

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News cùng ngày, Tổng thống Trump gợi ý rằng Mỹ có thể tham gia đảm bảo an ninh eo biển Hormuz trong một “liên doanh” với Iran.

“Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện điều đó như một liên doanh”, ông Trump nói. “Đó là một cách để đảm bảo an ninh eo biển”.

Hiện chưa rõ liệu Iran có sẵn sàng với kế hoạch này hay không, khi các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian ngừng bắn hai tuần.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz vào ngày 9 hoặc 10/4, trước cuộc gặp giữa nước này với Mỹ tại Pakistan.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong suốt cuộc chiến đã làm đảo lộn thị trường dầu khí toàn cầu.

Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, Tehran đã đồng ý cho phép tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Quan chức này nói với Reuters, rằng việc mở lại eo biển sẽ được thực hiện phối hợp với quân đội Iran.