Ukraine hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Iran, tuyên bố sẵn sàng đình chiến với Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nói thêm rằng Kiev sẵn sàng “phản hồi tương ứng” nếu Mátxcơva ngừng các cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Ukraine luôn kêu gọi ngừng bắn với Nga. Và chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, mở đường cho các nỗ lực ngoại giao”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. “Rõ ràng là một lệnh ngừng bắn có thể tạo ra những tiền đề thích hợp cho các thỏa thuận”.

Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mátxcơva đồng ý ngừng bắn toàn diện trong cuộc chiến kéo dài bốn năm để hai bên có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Đáp lại, Nga cho biết nước này muốn các điều khoản toàn diện cho hòa bình được nhất trí trước khi đình chiến.

Ukraine cũng đã cử hơn 200 chuyên gia đến Trung Đông để giúp đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

"Các nhóm chuyên gia Ukraine sẽ tiếp tục làm việc trong khu vực để giúp phát triển hơn nữa năng lực an ninh", ông Zelensky nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/4 cho biết, chính quyền Nga “hoan nghênh quyết định không tiếp tục con đường leo thang vũ trang, đặc biệt là dừng tấn công các mục tiêu dân sự và kinh tế”.

“Chúng tôi coi đây là một điều rất quan trọng”, ông nói. “Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Iran và Mỹ sẽ diễn ra trong những ngày tới, điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa các cuộc thảo luận hòa bình”.

Minh Hạnh
Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục