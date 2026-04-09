Mỹ thừa nhận Iran vẫn có thể phóng tên lửa, tuyên bố sẵn sàng nối lại hoạt động chiến đấu

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 8/4, rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, và vô hiệu hóa phần lớn quân đội nước này. Tuy nhiên, tình báo Mỹ tin rằng Iran vẫn còn khả năng trong việc phóng tên lửa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. (Ảnh: Getty Images)

Bình luận của ông Hegseth được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4.

“Chiến dịch Epic Fury là một chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường”, ông Hegseth nói. “Chiến dịch đã vô hiệu hóa quân đội Iran và khiến họ không còn khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới”.

Tuy nhiên, tình báo Mỹ gần đây đã xác định rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công cảm tử vẫn còn trong kho vũ khí của Iran.

Bộ trưởng Hegseth thừa nhận thông tin này, nhưng đã hạ thấp khả năng của Iran. Ông nói rằng: “Những gì ít ỏi còn lại, được họ chôn giấu trong các hầm trú ẩn, là tất cả những gì họ có”.

“Họ vẫn có thể phóng tên lửa, chúng ta biết điều đó”, ông Hegseth nói. “Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị suy yếu nghiêm trọng đến mức họ không thể liên lạc và phối hợp. Vì vậy, họ vẫn có thể bắn đây đó, nhưng điều đó sẽ rất thiếu khôn ngoan”.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth cho biết, bất kỳ vật liệu hạt nhân nào mà Iran “không nên sở hữu” sẽ bị loại bỏ theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù Iran chưa đề cập đến điều khoản đó trong các thông báo chính thức của mình.

“Tổng thống đã nói rõ ngay từ đầu, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Chấm hết. Các tổng thống khác cũng đã nói điều đó. Và Tổng thống Trump đã thực hiện điều đó”, ông nói thêm.

Nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Khi được hỏi trong cuộc họp báo về lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất” nếu không đạt được thỏa thuận, Bộ trưởng Hegseth nói: “Chúng tôi đã vạch ra mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cơ sở hạ tầng, cầu đường, nhà máy điện”.

“Họ biết chính xác phạm vi khả năng của chúng tôi”, ông Hegseth nói, đề cập đến Iran.

Bộ trưởng nói thêm, rằng lời cảnh báo của Tổng thống Trump là điều đã đưa Iran đến bàn đàm phán và cuối cùng dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

“Tổng thống Trump nói: Chúng tôi có thể tước đi tất cả của các ông. Khả năng xuất khẩu năng lượng của các ông sẽ bị tước đoạt và quân đội Mỹ có khả năng tấn công những thứ đó mà không bị trừng phạt. Những lời đe dọa đó đã khiến họ phải chấp nhận thỏa thuận”, ông Hegseth nói.

Mỹ sẵn sàng nối lại hoạt động chiến đấu

Tại cuộc họp báo ngày 8/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, quân đội nước này vẫn sẵn sàng “nếu được lệnh nối lại các hoạt động chiến đấu”.

“Lệnh ngừng bắn chỉ là tạm thời, và lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng nếu được lệnh nối lại các hoạt động chiến đấu với tốc độ và độ chính xác như những gì chúng ta đã thể hiện trong 38 ngày qua. Nhưng chúng ta hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Khi được hỏi eo biển Hormuz - hành lang vận chuyển dầu mỏ quan trọng - đã được mở cửa hay chưa, Tướng Caine nói: “Tôi tin là có, dựa trên các cuộc đàm phán ngoại giao”.