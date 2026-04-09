Đặc vụ Mỹ dùng công nghệ 'dò nhịp tim bí mật' giải cứu phi công F-15 tại Iran

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lần đầu tiên triển khai công nghệ mật có tên gọi Ghost Murmur để giải cứu một phi công F-15 bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, theo New York Post (NYP).

Theo New York Post, Ghost Murmur được phát triển bởi Skunk Works - bộ phận phát triển tiên tiến của tập đoàn hàng không vũ trụ Lockheed Martin. Hệ thống này sử dụng công nghệ đo từ lượng tử tầm xa, đồng thời kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo để tách tín hiệu nhịp tim khỏi nhiễu nền.

NYP dẫn một nguồn tin cho biết, công nghệ này có khả năng nhận diện nhịp tim từ khoảng cách xa, mô tả rằng nó "giống như nghe thấy một giọng nói trong sân vận động, chỉ khác là sân vận động đó rộng hàng nghìn km vuông... Trong điều kiện thích hợp, nếu tim bạn vẫn đập, chúng tôi sẽ tìm thấy bạn".

Các nguồn tin của tờ báo không rõ thời gian xử lý trong trường hợp này là bao lâu. Cũng chưa rõ liệu công nghệ này có thể được sử dụng cho các mục đích tấn công khác trong thời chiến hay không.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, CIA đã xác nhận được vị trí của phi công từ khoảng cách 64 km. Một trong hai phi công của chiếc F-15 bị bắn rơi đã phải ẩn náu trong một khe núi suốt hai ngày, trong khi lực lượng Iran liên tục truy tìm khu vực.

Do điều kiện địa hình và việc di chuyển liên tục, ngay cả khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, vị trí chính xác của phi công vẫn không thể được xác nhận bằng phương pháp thông thường.

Môi trường sa mạc với mức nhiễu điện từ thấp được đánh giá là điều kiện lý tưởng để thử nghiệm hệ thống Ghost Murmur. "Đây là môi trường gần như hoàn hảo, ít nhiễu, chênh lệch nhiệt độ rõ rệt vào ban đêm, giúp tín hiệu sinh học trở nên dễ phát hiện hơn", nguồn tin cho biết thêm.

Giám đốc CIA John Ratcliffe xác nhận trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, rằng cơ quan này đã cung cấp bằng chứng cho thấy phi công vẫn còn sống trước khi các đội tìm kiếm của đối phương phát hiện ra anh ta. Tổng thống Trump cũng mô tả công nghệ này là "không thể tin được", ví như khả năng "tìm kim trong đống rơm".

Hiện, hệ thống Ghost Murmur đã được thử nghiệm trên trực thăng Black Hawk và có kế hoạch tích hợp vào tiêm kích F-35 Lightning II trong tương lai.

Quỳnh Như
#Tình báo Mỹ #CIA #công nghệ #dò nhịp tim #Ghost Murmur #phi công F-15 #Iran #Mỹ #tìm kiếm #quân sự

