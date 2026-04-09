Iran 'đóng cửa' eo biển Hormuz chưa đầy 24 giờ sau thỏa thuận ngừng bắn

Quỳnh Như

TPO - Iran tạm dừng lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, theo hãng thông tấn Fars.

Hãng thông tấn Fars hôm thứ Tư (8/4) đưa tin, Iran đã tạm dừng hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Li-băng.

"Cùng lúc với các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, việc vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã bị chặn lại", Fars đưa tin.

Trước đó cùng ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận các điều kiện từ Iran, một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập. Hai tàu chở dầu được cho là đã đi qua eo biển Hormuz an toàn ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, song nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các nỗ lực dài hạn nhằm loại bỏ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Đáng chú ý, lãnh đạo Israel khẳng định Li-băng không nằm trong phạm vi của thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa các hoạt động quân sự của Israel tại đây vẫn sẽ tiếp diễn.

Quân đội Israel hôm thứ Tư (8/4) cho biết, đã tấn công hơn 100 địa điểm "trong vòng 10 phút" trên nhiều khu vực ở Beirut, thung lũng Beqaa và miền nam Li-băng, đánh dấu cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Trong phản ứng mới nhất, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn cảnh báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng này sẽ đáp trả nếu các hành động tấn công nhằm vào Li-băng không chấm dứt.

IRGC cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công khốc liệt tại Beirut chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel, rằng nếu các cuộc tấn công vào Li-băng không dừng lại, IRGC sẽ "thực hiện nghĩa vụ của mình và đưa ra phản ứng khiến đối phương phải hối hận".

Bộ Y tế Li-băng cũng cho biết, các cuộc tấn công của Israel trên nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Beirut, đã khiến ít nhất 112 người thiệt mạng và 837 người khác bị thương.

Quỳnh Như
