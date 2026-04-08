Việt Nam hoan nghênh thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

TPO - Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Trong tuyên bố đưa ra ngày 8/4, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh:

“Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Sau nhiều tuần xung đột dữ dội, ngày 7/4, Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong 2 tuần để tạo cơ hội cho ngoại giao. Theo đó, Mỹ dừng tấn công Iran, còn Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

