'Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm'

TPO - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần của lần sửa đổi Luật Thủ đô là phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền TP Hà Nội theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Bệ phóng để Hà Nội giải quyết các vấn đề lớn

Chiều 8/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Luật Thủ đô hiện tại đã trở nên lạc hậu, không theo kịp với hệ thống luật pháp mà chúng ta vừa sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần của Luật Thủ đô lần này là phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm.

“Tinh thần là phải phân quyền triệt để. Đã nói phân quyền thì bộ, ngành Trung ương không "ôm" nữa, phải giao thẳng cho Hà Nội. Phải có cơ chế bảo vệ cán bộ và khuyến khích đổi mới sáng tạo; công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ và hướng tới mô hình phát triển bền vững”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Luật Thủ đô dự kiến được thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp và có hiệu lực từ ngày 1/7. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, nếu hoàn thiện theo hướng cân bằng: “trao quyền mạnh - kiểm soát chặt chẽ - minh bạch cao”, luật sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội giải quyết các vấn đề lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm, thiếu nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Đau lòng” vì Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất

Cũng tại đoàn TPHCM, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đánh giá, dự thảo đã thể hiện quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay là: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Lâm Hiển

Ông cho rằng, mặc dù là đã có nhiều thể chế luật pháp dành cho Thủ đô nhưng thời gian qua, còn tồn tại nhiều điểm nghẽn. “Mỗi lần chúng ta đi họp, bầu trời Thủ đô rất ô nhiễm. Chỉ cần gõ trên Google, Hà Nội thường xuyên có trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất”, đại biểu Trần Hoàng Ngân dẫn dụ và cảm thấy “đau lòng”.

Viện dẫn nguyên nhân đến từ nhiều vấn đề như giao thông, xây dựng, xử lý rác thải... Theo đại biểu, thực tế đòi hỏi phải có cơ chế thật quyết liệt để Hà Nội đủ thẩm quyền giải quyết những điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, giao thông, ngập nước, an toàn đô thị, phòng cháy chữa cháy…

Ông Trần Hoàng Ngân cũng bày tỏ quan tâm đặc biệt đến quy định về thí điểm cơ chế chính sách. Ông mong muốn dự thảo phân cấp "trọn gói" cho địa phương. “Ví dụ, giao cho địa phương 100.000 biên chế, địa phương tự quyết định số lượng của từng xã, phường, phòng ban, quyết tổ chức bộ máy trọn vẹn”, ông nói.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất có thêm cơ chế đột phá trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.