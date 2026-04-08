Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
TPO - Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Trọng Tài)

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, sinh ngày 11/8/1973, quê quán tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông Trần Đức Thắng có nhiều năm công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều chức vụ: Thanh tra viên, phòng Tổng hợp, phòng Thanh tra Hành chính sự nghiệp, phòng Thanh tra Xây dựng cơ bản thuộc Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Văn phòng Bộ, Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Từ 10/2009 – 9/2011, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; rồi Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính (10/2011 – 3/2013). Sau đó, từ tháng 4/2013 – 10/2018, ông là Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính.

Trong giai đoạn 10/2018 – 6/2020, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiêm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương (6/2020 – 1/2021).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông tiếp tục giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến tháng 10/2022.

Tháng 10/2022, ông được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, sau đó, từ 1/7/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Từ ngày 17/7/2025, ông được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 25/10/2025.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; sau đó, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4/2026, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

