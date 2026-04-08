Những cam kết của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

TPO - Nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sẽ kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất... Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đức Thắng. (Ảnh: Trọng Tài)



Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của ông Nguyễn Duy Ngọc đối với TP. Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

“Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tài)



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Bộ Chính trị, gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ NN&MT.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thủ đô văn hiến - anh hùng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước đối với tôi là vinh dự to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa”, ông Trần Đức Thắng nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tài)



Theo ông Trần Đức Thắng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” vừa được ban hành ngày 17/3/2026 là tâm huyết và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự phát triển của Hà Nội. Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ mở ra cánh cửa lớn cho Thủ đô bứt phá khi được trao quyền bằng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã định hình tương lai của một đại đô thị xứng tầm thành phố toàn cầu, tiêu biểu trên thế giới. Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, đã tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sẽ kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

“Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng 'kiến tạo – phục vụ'; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của Nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ.