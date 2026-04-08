Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghịch bật lửa, nhóm trẻ vô tình thiêu rụi nhà rông ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nhóm trẻ rủ nhau đến nhà rông chơi, một cháu nhặt được bật lửa còn gas rồi nghịch khiến lửa bén vào mái tranh, thiêu rụi toàn bộ nhà rông Đăk Tiêng Klah.

Chiều 8/4, ông Nguyễn Minh Vương - Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm trẻ em đến nhà rông chơi và gây ra.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi.

Hiện trường vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah.

Trên đường đi, một em nhặt được chiếc bật lửa vẫn còn gas. Khi đến nơi, trong lúc nô đùa, em này đã bật lửa, tia lửa bén vào mái tranh của nhà rông gây cháy.

Khi lửa bùng lên, các em hoảng sợ bỏ chạy. Do mái nhà rông lợp tranh khô, lửa nhanh chóng lan rộng chỉ trong vài phút, dẫn đến cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn công trình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục.

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah.

“UBND xã đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại cũng như các yếu tố liên quan để xử lý vụ việc một cách thấu đáo”, ông Vương cho biết.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na, với khung gỗ và mái tranh. Lần thay mái gần nhất vào năm 2015. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân trong thôn.

Trước đó, chiều 8/2, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà rông của người Ba Na tại làng Kon Brăp Ju (xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi). Ngọn lửa bùng phát từ khu vực mái, nhanh chóng lan rộng do công trình làm bằng vật liệu dễ cháy như tre, gỗ, tranh.

Dù người dân và lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa, đám cháy vẫn không thể khống chế. Toàn bộ nhà rông lớn bậc nhất của cộng đồng người Ba Na tại Quảng Ngãi bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng để lại mất mát lớn về không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nguyễn Ngọc
