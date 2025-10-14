Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai:

Cận cảnh phá bỏ nhà rông bê tông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

TPO - Tỉnh Gia Lai quyết định tháo dỡ, phá bỏ nhà rông bằng bê tông tại làng Ia Gri để bảo vệ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, đảm bảo phù hợp văn hóa và quy hoạch du lịch.

Ngày 13/10, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai chính thức tháo dỡ công trình nhà rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ) bằng bê tông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya làm phá vỡ cảnh quan.

Việc tháo dỡ trên thể hiện sự quyết liệt của UBND tỉnh Gia Lai trong việc xử lý, không để xảy ra tiền lệ xấu “việc đã rồi”.

1-2568.png
Công trình bê tông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya gây phản cảm, cần tháo dỡ.

Tại hiện trường, công tác tháo dỡ diễn ra khẩn trương, có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Để tháo dỡ, một máy xúc cùng công nhân được huy động.

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Chư Păh, hoạt động tháo dỡ được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ (dự kiến trước ngày 20/10/2025). Tháo dỡ xong, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương tiến hành vệ sinh, thu gom vật liệu, trả lại mặt bằng phục vụ Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025.

1.jpg
2.jpg
8.jpg
Công nhân tháo dỡ, phá bỏ công trình bằng bê tông của huyện Chư Păh (cũ).

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, trên cơ sở kiểm tra thực địa, ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy việc triển khai dự án tại quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (cũ) về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều bất cập.

Cụ thể, việc đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như cộng đồng nơi triển khai dự án.

Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc Jrai. Việc trên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan, không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số, gây dư luận không tốt.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý công trình nhà rông tại làng Ia Gri, thuộc quy hoạch khu du lịch Quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

Theo đó, sau khi nghe các sở ngành báo cáo kết quả và đề xuất việc triển khai thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất việc dừng triển khai dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri.

tien-phong-4018.jpg
Nhà rông bằng bê tông thời điểm vừa bị UBND tỉnh Gia Lai phát hiện các vi phạm nên buộc tạm dừng, chờ xử lý.

Công trình trên được triển khai tại khu nhà rông cũ, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, nơi có thắng cảnh từng được tạp chí nước Anh bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Dự án gồm nhiều hạng mục như 2 khu nhà trưng bày, đài phun nước, kè đá… với tổng vốn đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khởi công từ tháng 4, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 2/11 (hiện công trình đã giải ngân được trên 4,6 tỷ đồng).

Tiền Lê
