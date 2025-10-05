Tháo dỡ nhà rông bê tông dưới núi lửa Chư Đăng Ya

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án, tháo dỡ công trình nhà rông tại làng Ia Gri bằng bê tông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya làm phá vỡ cảnh quan.

Công trình bê tông hóa dang dở dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya gây phản cảm.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý công trình nhà rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ), thuộc quy hoạch khu du lịch Quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.

Theo đó, sau khi nghe các sở ngành báo cáo kết quả và đề xuất việc triển khai thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Đồng thời, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành việc trên trước ngày 15/10/2025.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, trên cơ sở kiểm tra thực địa, ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy việc triển khai dự án tại quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (cũ) về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều bất cập.

Cụ thể, việc đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như cộng đồng nơi triển khai dự án.

Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc Jrai. Việc trên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan, không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số, gây dư luận không tốt.