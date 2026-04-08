Hà Nội quyết tâm hoàn thành các 'đại dự án' giao thông trước APEC 2027

TPO - Để hoàn thiện hạ tầng, tạo chuyển biến nổi bật về giao thông,7 dự án xây dựng cầu qua sông Hồng và các tuyến vành đai (thuộc danh sách các dự án trọng điểm) vừa được thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027 (tháng 11/2027). Tại công trường các dự án, nhân sự và máy móc đang hoạt động cả ngày và đêm.

Thi công hạng mục quan trọng “vượt” lũ tiểu mãn

Theo ghi nhận, đến nay 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang thi công tổng thể ở hiện trường. Tại cầu Tứ Liên (dự án thành phần 2 thuộc danh sách các công trình trọng điểm), nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính là trụ P37 và P38.

Tại hiện trường dự án cầu Tứ Liên vào những ngày đầu tháng 4, ông Đỗ Đức Hưng - đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, các nhà thầu đang tập trung đổ bê tông bệ trụ và thi công cọc hầm chui, số lượng đạt 716/1.336 cọc. Ở phần đường dẫn phía phường Tây Hồ, Hồng Hà, các nhà thầu đã hoàn thành 348 mét cống thoát nước mưa. Tuy nhiên, mặt bằng tại đây mới đạt 49,47/62,51 ha (79%).

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang đẩy nhanh hạng mục đổ móng và trụ cầu ở giữa sông để vượt lũ tiểu mãn năm 2026. Ảnh: Trọng Đảng

Theo ông Hưng, mặt bằng dự án vẫn còn vướng mắc nhiều tại các phường Hồng Hà và Bồ Đề, đặc biệt là nút giao Nghi Tàm - vị trí được xác định là đường găng tiến độ của toàn bộ dự án.

Cầu Ngọc Hồi (dự án thành phần 3) đã thi công xong 67/80 cọc trụ tháp chính và hàng trăm cọc cầu dẫn. Cầu Trần Hưng Đạo ghi nhận 114/128 cọc cầu chính, nhiều trụ đã đổ bê tông thân. Các cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng đang triển khai mạnh với hàng trăm cọc khoan nhồi và bệ trụ đã hoàn thành.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/4, ông Đặng Xuân Huấn - Phó Giám đốc Ban Giao thông (chủ đầu tư, đơn vị quản lý Nhà nước 7 dự án cầu qua sông Hồng đang thi công) cho biết, tiến độ các cầu đạt từ 10 đến 12%, đáp ứng khối lượng và kế hoạch thành phố đặt ra. “Hiện, chủ đầu tư đang cùng với các nhà thầu, nhà đầu tư quyết tâm thi công và hoàn thành những phần việc gần như khó khăn nhất của dự án là đổ móng, thân trụ tháp ở lòng sông. Công việc này đang có đường găng tiến độ là xong trước mùa lũ tiểu mãn năm nay (từ tháng 6)”, ông Huấn thông tin.

Đường song hành vành đai 4 nhiều đoạn đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường.

Với hệ thống đường vành đai, tiến độ đường song hành vành đai 4 được ghi nhận, đạt khoảng 85%. Trong đó các gói thầu số 8 thảm nhựa mặt đường được 8,8/8,8 km; gói 9 thảm được 18/21,2km, gói 10 thảm được 5/12,2 km… Đường vành đai 2,5 cơ bản hoàn thành hầm chui và một số đoạn đường BT. Đường 3,5 (Thượng Cát - QL32) mới nhận mặt bằng đất công nhưng đã bắt đầu đúc cấu kiện hào kỹ thuật. Hai tuyến quốc lộ 6 (Ba La - Xuân Mai) và quốc lộ 1A (Văn Điển - Ngọc Hồi) đều đang được đẩy nhanh, trong đó quốc lộ 1A đã hoàn thành toàn bộ.

Những “nút thắt” lớn và quyết tâm tiến độ

Tuy nhiên, quan sát và ghi nhận sát thực tế, phóng viên nhận thấy rằng, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đồng bộ. Nhiều vị trí đường găng chưa được bàn giao, đặc biệt là các khu vực đê và nút giao quan trọng. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi (điện cao thế 110kV, giếng giảm áp, đường ống nước, viễn thông) tại một số phường, xã vẫn còn chậm.

Dự án cầu Tứ Liên đang đổ 2 móng trụ chính vượt sông Hồng. Ảnh: Trọng Đảng

Một khó khăn lớn khác là giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng (thép, xi măng, cát, sỏi) liên tục biến động tăng cao trong thời gian gần đây. Điều này đã làm đội chi phí thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của các nhà thầu. Ở một số công trường, chủ đầu tư và nhà thầu phải điều chỉnh phương án thi công, tối ưu nguồn vật liệu để giảm thiểu tác động.

Dù gặp nhiều thách thức, nhưng ngày 4/8, đại diện Ban Giao thông và các nhà thầu đều khẳng định quyết tâm cao nhất là hoàn thành toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng cùng các đường vành đai trước Hội nghị APEC 2027 (vượt tiến độ đề ra).

Cụ thể, đại diện Ban Giao thông cho biết, trong thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa vào các hạng mục đường găng; tiếp tục đổ bê tông bệ trụ và thân trụ cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo; đẩy nhanh thi công dầm Super T, cầu dẫn và hầm chui. Nhiều gói thầu đã huy động thêm mũi thi công ban đêm, áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, thi công đồng bộ để rút ngắn thời gian. Đồng thời, sẽ tăng cường phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, để đạt được tiến độ trên, Ban Giao thông cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã khẩn trương bàn giao 100% mặt bằng còn lại trước ngày 30/4/2026, ưu tiên các vị trí đường găng và phạm vi đê. Đồng thời đề nghị sớm hoàn tất di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trong quý II/2026.