Đà Nẵng ra quân dẹp hàng rong 'bủa vây' đường lên Sơn Trà

Duy Quốc
TPO - Ngày 8/4, lực lượng chức năng phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đồng loạt ra quân, xử lý tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến du lịch Hoàng Sa - cung đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Thời gian qua, dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện nhiều điểm bán hàng tự phát, chủ yếu là nước giải khát, đồ ăn nhanh… Các gánh hàng rong, xe đẩy chiếm dụng vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông.

Tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên bán đảo Sơn Trà gây cản trở giao thông. Ảnh: Duy Quốc.

Theo UBND phường Sơn Trà, thời gian gần đây, tình trạng các hộ kinh doanh tự phát, xe đẩy hàng rong bày bán tràn lan trên vỉa hè, thậm chí lấn xuống lòng đường có xu hướng gia tăng. Hoạt động buôn bán này không chỉ khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo dốc, lưu lượng phương tiện lớn.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh không đảm bảo điều kiện còn đặt ra nhiều lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời gây phiền hà, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách khi lưu thông trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, xử lý và dọn dẹp các điểm hàng rong vi phạm.

Tại buổi ra quân, tổ công tác liên ngành đã triển khai đồng bộ các biện pháp, kết hợp tuyên truyền với xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu, lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không tái phạm và buộc di dời toàn bộ phương tiện, hàng hóa, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Với những trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành, lực lượng Công an và quy tắc đô thị đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tạm giữ các phương tiện, vật dụng kinh doanh trái phép theo quy định.

Đại diện địa phương cho biết, đợt ra quân nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại kỷ cương trên các tuyến đường du lịch trọng điểm.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách không tiếp tay cho hoạt động buôn bán trái phép trên vỉa hè, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp.

