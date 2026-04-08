Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ những trăn trở khi chia tay Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, rời cương vị Bí thư Thành ủy vào thời điểm này, khi nhiều công việc đang triển khai, trong ông cũng có những điều còn trăn trở...

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, gửi lời chúc mừng ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tài.



“Về nội dung bàn giao công tác, tôi đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy thống kê và chuẩn bị đầy đủ, cụ thể, để ngay sau buổi lễ hôm nay, đồng chí Trần Đức Thắng có thể bắt tay ngay vào công việc, tiếp nối liên tục, không có khoảng trống”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ, ông muốn nói vài điều, không phải về công việc cụ thể, mà là những suy nghĩ, những tình cảm với Hà Nội, mà trong suốt thời gian qua, do công việc bộn bề, ông chưa có dịp bày tỏ hết.

Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng với ông là một chặng đường rất đặc biệt.

“Khi trở về Hà Nội với tâm thế của một người con trở lại nơi mình đã từng trưởng thành; tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ; trên cơ sở kế thừa thành quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã gây dựng; chúng ta đã cùng nhau định hình 3 trụ cột phát triển Thủ đô với tầm nhìn mới; xác định 4 trục trách nhiệm công việc xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở; bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, kết quả đó không phải của riêng cá nhân nào, mà là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả một tập thể; từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở; từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đến cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô. Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm, nhưng khi cùng chung một mục tiêu, cùng hành động, thì sẽ tạo nên những chuyển động tích cực.

Ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng bàn giao công việc. Ảnh: Trọng Tài.



“Điều tôi trân trọng nhất không chỉ là kết quả cụ thể, mà là tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, khí thế chuyển động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã được khơi dậy và lan tỏa. Và khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta”, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ.

Trước các đại biểu, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ: “Tôi cũng muốn nói một điều rất chân thành với các đồng chí: Trong quá trình công tác, có những lúc tôi rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số đồng chí. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của tôi có thể khiến các đồng chí cảm thấy chưa thật thoải mái. Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân, mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của Nhân dân”.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết, rời cương vị Bí thư Thành uỷ vào thời điểm này, khi nhiều công việc đang triển khai, trong ông cũng có những điều còn trăn trở. Trăn trở vì nhiều công việc mới chỉ kịp đặt nền móng; nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian, thêm sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống. Trăn trở vì phía trước Hà Nội còn rất nhiều việc lớn phải làm, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ; nhiều vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân…

“Nhưng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ mới, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới, Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì khí thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa như đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều ngày 30/3. Tôi mong rằng những việc chúng ta đã cùng nhau khởi động sẽ được tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn - vì người dân, vì tương lai của Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ở cương vị công tác mới, ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có các chủ trương, định hướng lớn đối với Hà Nội.

“Vì vậy, tôi luôn xác định: Trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi, mà còn ở một phạm vi rộng hơn. Tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng cùng các đồng chí trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói, gửi lời cảm ơn đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ Hà Nội; gửi lời chân thành cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo thành phố, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… và đặc biệt là Nhân dân Thủ đô, những người đã luôn theo dõi, góp ý, ủng hộ và chia sẻ với chúng ta trong suốt thời gian qua.