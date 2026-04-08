Bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

TPO - Ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, được Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 639 ngày 8/4, điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

84phong.jpg
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh ngày 27/7/1970, quê quán xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

