Phê chuẩn bổ nhiệm 8 thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm 8 thẩm phán theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 8/4, Quốc hội họp riêng, thực hiện các quy trình về công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

84tp.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Hồng Diên bỏ phiếu, sáng 8/4. Ảnh: QH

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhân sự thẩm phán, với 493/493 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, với toàn bộ 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, danh sách thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm; Nguyễn Văn Cường; Lê Hưng Dũng; Lê Thanh Phong; Đỗ Mạnh Tăng; Nguyễn Hải Thanh; Nguyễn Hữu Tuyến; Đỗ Thị Hải Yến.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao hiện nay bao gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (Quốc hội bầu ngày 7/4). Các Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao gồm các ông: Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy.

Xem thêm

Cùng chuyên mục