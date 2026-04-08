Tạm đình chỉ cơ sở mầm non nghi bạo hành trẻ em tại Hưng Yên

TPO - Xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) đã kiểm tra hoạt động của trường mầm non Hoa Hồng Nhung, ban đầu xác định giáo viên có dấu hiệu bạo hành trẻ. Cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động trong quá trình xác minh.

Chiều 8/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội về phản ánh giáo viên tại Trường mầm non Hoa Hồng Nhung có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Trường mầm non Hoa Hồng Nhung là cơ sở tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã cử cán bộ làm việc với gia đình cháu bé và đại diện cơ sở giáo dục. Sau khi thực hiện các quy trình kiểm tra liên quan, kết quả xác minh ban đầu cho thấy có sự việc như nội dung đoạn video phản ánh.

Ảnh cắt từ video clip trên MXH

Hiện cơ sở đã bị tạm dừng hoạt động, sau khi có kết quả xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, UBND xã sẽ thông báo với cơ sở và cơ quan báo chí. "Ngay trong chiều 8/4, UBND xã sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh Hưng Yên về nội dung này", đại diện UBND xã Phạm Ngũ Lão thông tin.

Trước đó, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi nghi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão.

Trong video, người này tác động mạnh vào cơ thể, đánh vào chân và cởi áo của một bé. Sự việc được cho là xảy ra khoảng 10h42 cùng ngày, tại một căn phòng của cơ sở.

Đoạn clip thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường mầm non.

#Bạo hành trẻ em trong trường mầm non #Kiểm tra và đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục #mạng xã hội #bạo hành trẻ em #trường mầm non Hồng Nhung #UBND tỉnh Hưng Yên #đình chỉ cơ sở mầm non

