Viện đào tạo quốc tế FPT hợp tác loạt doanh nghiệp sáng tạo, tăng cường đào tạo gắn thực tiễn

Viện đào tạo quốc tế FPT vừa ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế (FPT Arena Multimedia) và Marketing (FPT Skillking) nhằm đẩy mạnh đào tạo thực tiễn, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngay tại thị trường Đà Nẵng.

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện đào tạo quốc tế FPT với các doanh nghiệp

Sự kiện có sự tham gia của các đối tác gồm B Production, NRGlobal, DO Agency và Delight Agency. Đây được xem là bước đi trong chiến lược tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mô hình đào tạo gắn liền nhu cầu thực tế.

Hoạt động hợp tác không chỉ giúp chương trình học bám sát thị trường mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc từ sớm. Thông qua đó, người học có thể hình thành lộ trình phát triển rõ ràng với định hướng “học chất - trải nghiệm thật - phát triển thật”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT cho biết việc kết nối với doanh nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận các vị trí việc làm phù hợp ngay tại Đà Nẵng. Đây là yếu tố quan trọng giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng và những thay đổi trong ngành sáng tạo. Một trong những xu hướng đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc nhằm tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, điều cốt lõi vẫn nằm ở nền tảng kiến thức và tư duy của người làm nghề. Sinh viên cần trang bị kiến thức vững vàng, hiểu biết đa lĩnh vực và khả năng phân tích để có thể tận dụng công nghệ một cách hiệu quả.

Ngoài việc nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần tự học và khả năng chủ động nghiên cứu cũng được nhấn mạnh. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang phát triển với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu về nhân lực đa năng trong lĩnh vực thiết kế và marketing ngày càng gia tăng.

Bà Nguyễn Phương Anh - Phó giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT và bà Đặng Thị Thanh Thiện - Giám đốc Delight Agency ký kết hợp tác

Chia sẻ từ phía doanh nghiệp, bà Đặng Thị Thanh Thiện – Giám đốc Delight Agency cho biết ngoài năng lực chuyên môn, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến khả năng thích nghi và thái độ làm việc của ứng viên. Ngoài ra, môi trường sáng tạo đòi hỏi người làm nghề phải linh hoạt, sẵn sàng ứng biến và chịu được áp lực công việc.

Giám đốc Delight Agency cũng nhấn mạnh vai trò của hồ sơ ứng tuyển trong quá trình tuyển dụng. Một CV được đầu tư bài bản có thể quyết định cơ hội đi tiếp của ứng viên, do đó sinh viên cần chú trọng hoàn thiện kỹ năng trình bày và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Các doanh nghiệp đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc hợp tác sẽ không dừng lại ở ký kết mà tiếp tục mở rộng sang các hoạt động cụ thể như đào tạo, thực tập và tuyển dụng. Điều này được xem là nền tảng để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đặt bút hợp tác với Viện đào tạo quốc tế FPT

Lễ ký kết hợp tác là dịp để các bên trao đổi về định hướng phát triển, thế mạnh và tiềm năng hợp tác trong tương lai. Sự kết nối này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên, giúp các bạn trẻ tiếp cận dự án thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, mô hình đào tạo gắn liền thực tiễn đang trở thành xu hướng tất yếu. Việc hợp tác với doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện để sinh viên xây dựng mạng lưới kết nối nghề nghiệp từ sớm.

Đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT cho biết trong thời gian tới, nhiều hoạt động trải nghiệm và dự án hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai, mang đến môi trường học tập thực tế hơn cho sinh viên. Sự kiện lần này được xem là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác dài hạn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thiết kế và marketing tại Đà Nẵng.

Ngày hội trải nghiệm Open Z mang đến hành trình “Thử việc chạm nghề”

Hướng tới việc tăng cường gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, tháng 4/2026, Viện đào tạo quốc tế FPT tổ chức Ngày hội trải nghiệm Open Z 2026 – “Thử việc chạm nghề”. Sự kiện diễn ra ngày 18/4 tại Hà Nội và 25/4 tại Đà Nẵng, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Digital Marketing, thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế vi mạch bán dẫn, AI Agent…, cùng nhiều suất học bổng giá trị. Chương trình miễn phí tham gia, độc giả quan tâm có thể đăng ký tại đây để trực tiếp khám phá và định hướng nghề nghiệp.