Sáng mai 8/4: Hội thảo về đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới

TPO - Sáng mai (8/4), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tiền Phong và các cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”. Sự kiện nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ từ tài nguyên sang tri thức, câu chuyện về nhân tài không còn dừng lại ở việc “tìm ở đâu” mà đã trở thành bài toán “giữ bằng cách nào” và “phát huy ra sao”. Làm thế nào để đội ngũ trí thức, nhà khoa học sẵn sàng trở về, lựa chọn gắn bó và cống hiến lâu dài cho quê hương đang là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Hội thảo "Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới" sẽ diễn ra vào sáng 8/4, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thực tế cho thấy, nhiều trí thức và nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, mong muốn đó chỉ có thể trở thành hành động khi đi kèm với những điều kiện phù hợp, từ môi trường làm việc, cơ hội phát triển đến cơ chế sử dụng và chính sách đãi ngộ. Điều này đòi hỏi cần nhìn nhận lại một cách toàn diện công tác phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài trong giai đoạn hiện nay.

Những năm qua, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng hiện đại. Dù đạt được những kết quả tích cực, song thực tế vẫn tồn tại không ít rào cản. Sự gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động chưa thực sự chặt chẽ, trong khi cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng nhân tài còn thiếu đồng bộ, chưa tạo được động lực đủ mạnh để giữ chân và phát huy đội ngũ chất lượng cao.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” được tổ chức như một diễn đàn trao đổi thẳng thắn và đa chiều, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở đào tạo cùng chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp. Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng công tác đào tạo và sử dụng nhân tài tại Việt Nam; những khó khăn, thách thức trong việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tham chiếu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và đãi ngộ nhân tài.

Một nội dung quan trọng tại hội thảo là các đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất chính sách và thúc đẩy cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội cũng được nhấn mạnh, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sử dụng lao động.

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ, đại diện các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các trường THPT chuyên, chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Thông qua hội thảo, ban Tổ chức kỳ vọng tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực tài năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới.