Hàng loạt trường mẫu giáo tại Đà Nẵng sẽ chuyển sang trường mầm non

TPO - Ngày 6/4, tại Đà Nẵng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ quản lý từ 9 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh, thành phố miền Trung, cùng các chuyên gia tham dự.

Vụ Giáo dục mầm non nhìn nhận, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp (KCN) diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động tập trung ngày càng đông tại các đô thị, nhu cầu về dịch vụ nhà trẻ giáo dục mầm non cho con em người lao động, đặc biệt là lao động nữ đang gia tăng nhanh chóng. Song việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục mầm non bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với điều kiện làm việc của người lao động vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhu cầu gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi ngày một nhiều.

Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, KCN giai đoạn 2025 – 2035, định hướng đến 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu: tại địa bàn đô thị, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tại địa bàn có KCN, phấn đấu 100% trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi là con công nhân, người lao động có nhu cầu được đến trường, lớp và được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nhìn nhận thực tế nhiều trường không nhận trẻ dưới 36 tháng tuổi, trong khi nhu cầu của các gia đình rất cao. Chia sẻ với Tiền Phong, bà Lê Thị Diệu Thủy, Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT Đà Nẵng) cho hay, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng thêm ít nhất 20% số nhóm trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non, tăng thêm ít nhất 10% số trường mầm non công lập có tổ chức nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi tại mỗi xã, phường. “Một trong những giải pháp để tăng tỉ lệ này là phải nghiên cứu chuyển đổi các trường mẫu giáo thành trường mầm non. Từ nay đến năm 2030, đã có 80 trường mẫu giáo đăng ký chuyển sang trường mầm non”, bà chia sẻ.

Theo kế hoạch, đến năm 2027 Đà Nẵng có 32 trường mẫu giáo chuyển đổi thành trường mầm non, đến năm 2028 có 49 trường, năm 2029 có 60 trường và năm 2030 có 80 trường.