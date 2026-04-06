Những 'nhà tranh biện nhí' tỏa sáng

Diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4/2026 tại Hà Nội, Giải Tranh biện Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) mùa thứ 4 thu hút 100 đội thi, mang đến sân chơi học thuật sôi nổi cho học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc.

Trường Quốc tế True North (Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn của những “nhà tranh biện nhí” đến từ khắp mọi miền đất nước.

Bước sang mùa thứ 4, VMDC quy tụ 100 đội thi, trong đó có 78 đội bảng Trung học (lớp 6 - 8) và 22 đội bảng Tiểu học (lớp 4 - 5), đến từ nhiều loại hình trường học như công lập, song ngữ và quốc tế.

Trận chung kết bảng Tiểu học VMDC mùa thứ 4.

VMDC được xây dựng như một hành trình học tập giàu trải nghiệm. Tham gia giải đấu, các bạn học sinh được rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật, kỹ năng nói trước đám đông, phản xạ nhanh và trình bày quan điểm rõ ràng. Đặc biệt, tranh biện còn giúp các bạn hình thành tư duy độc lập, biết phản biện và bảo vệ chính kiến một cách văn minh, tôn trọng sự khác biệt.

Các vòng thi diễn ra liên tục từ sáng 4/4 đến tối 5/4/2026, với 5 vòng sơ loại trước khi bước vào các vòng loại trực tiếp, bán kết và chung kết. Giải đấu áp dụng thể thức tranh biện quốc tế World Schools Debating Championship (WSDC), yêu cầu thí sinh chuẩn bị lập luận trong thời gian giới hạn, qua đó phát triển tư duy logic và khả năng ứng biến linh hoạt.

Bà Bùi Thị Thu Trang - COO Trường Quốc tế True North, cùng Ban Giám khảo trao huy chương tặng các tranh biện viên xuất sắc nhất.

Điểm đặc biệt của VMDC mùa thứ 4 là hệ thống chủ đề tranh biện đa dạng, trải rộng từ công nghệ, môi trường, giáo dục đến các vấn đề xã hội toàn cầu. Trong đó, nhóm chủ đề về quan hệ quốc tế được xem là điểm nhấn, giúp các bạn học sinh tiếp cận góc nhìn đa chiều về thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Tại bảng Tiểu học, đội ECTE_Miraculous xuất sắc giành ngôi Vô địch, trong khi HWS VAGM đạt danh hiệu Á quân. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải Best Speaker cho các thí sinh có phần thể hiện nổi bật.

Ở bảng Trung học, chiến thắng thuộc về đội WE ARE FATTIES ở hạng mục Open và Skibidi 67 ở hạng mục Junior. Danh hiệu Á quân lần lượt được trao cho Not break dont blame (Open) và DSOW Undertale (Junior). Ngoài ra, 20 giải Best Speaker đã được trao cho các tranh biện viên có thành tích ấn tượng.

Đội ECTE_Miraculous - nhóm bốn nữ sinh lớp 4 đầy tài năng đã chinh phục đỉnh cao nhất của giải đấu năm nay.

Các giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực thi đấu mà còn tôn vinh tư duy sắc bén, khả năng lập luận thuyết phục và bản lĩnh sân khấu của các bạn học sinh.